IMU, come verificare se è stata sempre pagata? La soluzione migliore per gli ‘smemorati’

Per chi ha la memoria corta e si sta domandando “come faccio a sapere se devo pagare l’IMU?”, ecco una soluzione per verificare il corretto saldo dell’imposta.

Come tutti sanno, l’IMU (Imposta Municipale Propria) è la tassa istituita nel 2011 dal Governo Monti con la nota Manovra Salva – Italia. Il tributo è di competenza comunale e riguarda il possesso di beni immobiliari.

E’ tenuto al versamento dell’Imposta Municipale Propria chi possiede:

• fabbricati diversi dall’abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);

• abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9);

• aree fabbricabili;

• terreni agricoli;

Nello specifico, sono obbligati a pagare il tributo i proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il coniuge assegnatario della casa coniugale, concessionari e i locatari. L’importo non è univoco per tutti, ma va calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui è ubicato e va pagato tramite modello F24, in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno, oppure di due rate pari al 50% dell’imposta da pagare entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Il mancato pagamento del tributo entro i termini stabiliti comporta sanzioni che aumentano gradualmente con il passare del tempo. Per cui, soprattutto, per chi è un tantino smemorato, può essere utile sapere come fare per verificare la correttezza dei versamenti.

Come verificare se l’IMU è stata pagata

I contribuenti che non pagano in modo corretto l’IMU corrono il rischio di incappare in sanzioni anche piuttosto salate. Infatti, a seconda del tempo trascorso e il termine fissato, il prezzo da pagare subirà delle variazioni. Per cui, soprattutto per chi è più smemorato, è fondamentale accertarsi che il pagamento sia stato effettuato correttamente.

Per verificare i pagamenti IMU che sono stati effettuati, i contribuenti hanno a disposizione diverse soluzioni. Per effettuare il controllo del pagamento dell’IMU di persona, ci si può recare presso lo sportello Ufficio Tributi del proprio comune dove è ubicato l’immobile.

Per chi, invece, preferisce la via telematica può effettuare la verifica dei pagamenti IMU online. Basta accedere ai siti istituzionali dei Comuni italiani, alla sezione dedicata all’imposta. In alternativa, è possibile accedere al proprio Cassetto Fiscale, direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, sarà necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE o CNS. In questo modo, è possibile verificare anche i pagamenti degli anni precedenti.