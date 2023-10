I migliori vini bianchi italiani al di sotto dei 20 euro: alcuni sono sorprendenti

A decretare quali sono le migliori bottiglie di vino bianco italiano che costano meno di 20 euro è stato il critico del New York Times Eric Asimov. Ecco quali sono presenti

Tra i tanti prodotti di cui l’Italia si può vantare con il resto del mondo ci sono senz’ombra di dubbio i vini. Da Nord a Sud la tradizione è talmente ricca e variegata che richiama anche gli esperti del settore di altre parti del mondo.

A tal proposito il critico Eric Asimov del New York Times ha indicato quali sono secondo il suo gusto i migliori dieci vini bianchi del Bel Paese che hanno un costo inferiore a 20 euro a bottiglia. Non resta che scoprire quali sono così da poterli assaporare senza dover necessariamente sborsare cifre ingenti.

I migliori 10 vini bianchi sotto i 20 euro: la lista completa

Partendo dall’emisfero centro-meridionale nella speciale graduatoria di Asimov troviamo “L’Antica Tenuta Pietramore Abruzzo Pecorino Superiore 2016” reperibile al costo di 16,50 euro. Con meno di 10 euro invece si può acquistare il “ColleStefano Verdicchio di Matelica del 2018”. Un ottimo vino marchigiano composto anche da aromi floreali e di mandorla.

Tra i bianchi italiani più conosciuti all’estero c’è sicuramente “La Mesma Gavi 2108” del Comune di Gavi Indi. È presente nell’elenco di Asimov per via del suo ottimo rapporto qualità-prezzo, basti pensare che una bottiglia costa 18 euro. Proseguendo troviamo il “Benvenuto Calabria Zibibbo 2018” realizzato dall’azienda biologica di Giovanni Benvenuto. Sul mercato è reperibile al costo di 15,90 euro a bottiglia.

Nella stessa fascia di prezzo troviamo il “COS Terre Siciliane Ramì 2018” con il suo colore giallo intenso tendente all’arancione. Rimanendo in Sicilia un altro bianco apprezzabile è il “Feudo Montoni Sicily Grillo Timpa 2018”. Si tratta di un prodotto particolare che pur essendo secco e al contempo rinfrescante.

Il “Raina Umbria Grechetto 2018″ è invece un vino non filtrato venduto al modico costo di 11 euro a bottiglia. Con 14 euro invece si può assaggiare un bel “Tiberio Trebbiano d’Abruzzo 2018”, composto da Trebbiano toscano, Trebbiano abruzzese o da un mix dei due vitigni. Completano la speciale classifica stilata dal New York Times il “Benanti Etna Bianco 2018” prodotto da un’Uva cresciuta alle pendici dell’Etna e “L’Abbazia di Novacella Alto Adige – Valle Isarco Kerner 2018”, ovvero un bianco agrumato e al tempo stesso rinfrescante realizzato con uva Kerner. Insomma non mancano le opportunità, basta solo scegliere in base ai propri gusti. Al contrario di quanto si pensa spesso erroneamente, anche spendendo poco si può bere del vino di ottima qualità.