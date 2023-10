Tecnica del “lavoro ombra”: come ritrovare se stessi risparmiando sulla spesa per lo psicologo

La tecnica del “lavoro ombra” non è molto conosciuta. Al momento è piuttosto in auge su Tik Tok ma non è escluso che possa spopolare in maniera definitiva

Affrontare delle fasi difficili nella vita è più che normale, l’importante è riuscire a metabolizzarle e a rialzarsi. Non sempre però questo genere di lavoro è semplice, soprattutto per le personalità più fragili che magari avrebbero bisogno di un supporto esterno.

Intraprendere una terapia con uno psicologo però per quanto possa essere la miglior decisione da prendere ha comunque dei costi di non poco conto che non tutti possono sostenere. Si può arrivare anche a 100 euro a seduta nel caso ci si rivolga ad una figura con comprovata esperienza, ragion per cui potrebbe essere utile valutare delle alternative.

Tecnica del “lavoro ombra”: come funziona e perché può essere una valida alternativa allo psicologo

Tra queste ad esempio c’è quello del “lavoro ombra” (conosciuta anche con la dicitura inglese “Shadow work”), che di fatto sta spopolando su Tik Tok. Molte persone dopo aver intrapreso questo percorso si sono dette piuttosto soddisfatte. Ma in cosa consiste nello specifico? Andiamo a scrutare gli aspetti peculiari di questa nuova tecnica.

Consiste nel guardare dentro se stessi per far venire fuori l’ombra, ovvero quella parte che si trova all’interno di ogni individuo e dove spesso si fanno confluire i propri sentimenti repressi, parti ritenute inaccettabili, vergognose, peccaminose o addirittura cattive. Si tende a nascondere questo per cercare di dare una bella impressione all’esterno o perché non si riesce a farsi piacere questo lato della propria personalità. Nel lungo periodo però questo continuo occultare non fa bene all’animo.

Ad onor del vero comunque questa teoria era già stata resa nota dallo psichiatra e psicoanalista svizzero Carl Jung che a tal proposito affermava: “Ognuno di noi è seguito da un’ombra, e meno questo è incorporata nella vita conscia dell’individuo, tanto più è nera e densa”. Di fatto un monito che invita a non ignorare questo aspetto che seppur non sempre sia piacevole da tir fuori, fa comunque parte del proprio essere.

Sottovalutare il lato ombra può portare a conseguenze decisamente spiacevoli e da non sottovalutare. C’è chi diventa bugiardo (anche nei confronti di se stesso) e chi invece matura atteggiamenti rabbiosi e manipolatori. Attenzione a quando la faccenda trascende nell’ansia e nella depressione che può portare a pensieri e sentimenti a dir poco catastrofici. Da non trascurare nemmeno le fobie ossessive, le dipendenze e l’avidità.