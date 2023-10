Hai una vecchia Tv e vuoi “trasformarla” in Smart? Con questo strumento puoi farlo

Il rivoluzionario apparecchio consente di poter utilizzare vecchi televisori come se fossero di ultima generazione. Stesso dicasi per i monitor del Pc

La televisione è l’unico dei mezzi di comunicazione della vecchia guardia ad avere ancora un ruolo di grande rilevanza. Nel corso del tempo sono stati creati dispositivi sempre più tecnologici e funzionali che hanno di fatto portato all’abbandono di quelli più datati.

Non tutti però hanno intenzione di rinunciare ai loro apparecchi attempati sia per ragioni affettive sia per questioni meramente economiche. Ciò però non significa che bisogna far necessariamente a meno dei comodi servizi che possono offrire le smart tv di ultima generazione. Grazie ad una speciale pennetta si può rendere molto più moderna una tv vintage.

Come funziona e quanto costa la chiavetta DQ03 Mini

Il tutto è possibile grazie alla chiavetta DQ03 Mini che si può trovare tranquillamente in offerta a circa 10 euro (a prezzo pieno ha un costo che si aggira intorno ai 50 euro). Una volta acquistata basta semplicemente collegarla alla presa HDMI della televisione e alimentarla attraverso la presa USB-C incorporata. A quel punto non resta che accenderla e connetterla ad Internet tramite WiFi e avrete una Smart TV Android a tutti gli effetti.

Potrete accedere alle applicazioni e ai servizi streaming di vostro gradimento alla stregua di un tv appena uscita dal negozio. In dotazione inoltre c’è anche il telecomando che consente di navigare all’interno del menu in maniera estremamente semplificata. Sono presenti anche i pulsanti dedicati per aprire con un click YouTube e Netflix, ma all’occorrenza si può utilizzare anche lo smartphone, in particolar modo per utilizzare la chiavetta per giocare avvalendosi delle tecnologie AirPlay e Miracast.

Si avvale di un processore quad core ARM Cortex A53 a 64 bit, GPU multi core G31, 2GB di RAM e 8 GB di capacità. Supporta i video fino al 4K a 3.840 X 2.160 pixel e si avvale di Android 10 con tanto di Play Store per installare tutte le applicazioni che si desiderano.

Dunque, non resta che acquistare questa speciale chiavetta avvalendosi delle molteplici promozioni presenti sul web. Ovviamente hanno dei periodi scadenzati, ragion per cui se la si trova ad un buon prezzo va presa immediatamente onde evitare che poi possa aumentare nuovamente. Al contempo è necessario fare i conti anche con gli altri utenti e col fatto che quando scattano questo genere di agevolazioni i prodotti vanno a ruba. Insomma meglio affrettarsi se si ha intenzione di riportare in auge una vecchia televisione.