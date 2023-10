Non riesci ad allontanare le persone che non ti apprezzano? Le possibili conseguenze

Gestire le relazioni con coloro che non ci apprezzano non è semplice. Non sempre però si riesce ad allontanarle dalla propria vita, il che alla lunga può essere piuttosto controproducente

Le relazioni umane sono qualcosa di estremamente complicato e non sempre sono gratificanti come dovrebbero essere. Alle volte infatti possono creare stress ed essere addirittura fonti di conflitto.

Tra queste rientrano quelle con persone che con sembrano non apprezzarti per ciò che sei realmente. Razionalmente verrebbe da allontanare questi individui dalla propria vita, ma non sempre si riesce in questo intento. Accantonare qualcuno anche se di fatto lo meriterebbe, è più complicato di quanto si possa pensare.

Cosa comprendere quando le persone non ti apprezzano

Si tratta di un processo che richiede una combinazione di autorealizzazione e comunicazione. Inoltre, è basilare mettere al primo posto se stesso, altro aspetto non semplice soprattutto per chi non ha mai imparato ad amarsi o non ha mai ricevuto amore da altre persone. In virtù di ciò si tende a correre dietro anche a chi non ci cerca e a chi non apprezza la nostra presenza, il che a lungo termine innesca meccanismi di sofferenza e insicurezza.

Seppur si realizzi che non sarebbe più opportuno avere a che fare con queste persone non si riesce proprio a fare il grande passo. Purtroppo però è del tutto inutile continuare ad inseguirle. Si rischia solo di soffrire ancor di più. Al contrario tagliare col passato può rappresentare un nuovo inizio in cui si riprende in mano la propria vita in maniera concreta.

Prima di arrivare a tutto ciò però è importante capire quando è necessario interrompere questi rapporti. Ci sono infatti alcuni segnali inequivocabili che lasciano intendere che è giunto il momento di rinunciare a qualcuno di controproducente.

Ad esempio se una persona cambia i suoi obiettivi e non mostra più verso di te l’interesse e le attenzioni che aveva in precedenza significa che qualcosa è cambiato e che magari non c’è più la medesima corrispondenza tra le parti. Ancor più esplicito è il disinteresse verso ciò che dici. Chi ti fa capire a più riprese che il tuo punto di vista a suo modo di vedere è inutile non può essere una persona da includere nella propria quotidianità. Al massimo può far parte della cerchia dei conoscenti. Non rispondere alle manifestazioni di affetto, non gioire dei traguardi personali altrui e trovare sempre un pretesto per litigare sono altri chiari campanelli d’allarme che dovrebbero indurre a pensare: meglio fare a meno di questa persona.