Passaporto online: come richiedere il documento di viaggio | Tutti i passaggi

La Polizia di Stato apre le porte alla nuova procedura per richiedere il passaporto online: ecco come ottenerlo.

Un passaporto è un documento ufficiale emesso da un governo nazionale che attesta l’identità e la cittadinanza di un individuo. Questo documento è essenziale per viaggiare all’estero.

Inoltre, il passaporto contiene timbri e visti che consentono l’ingresso in altri paesi, fungendo così da “biglietto” per attraversare le frontiere internazionali.

Rappresenta, quindi, un requisito fondamentale per chiunque desideri esplorare il mondo o condurre affari all’estero, garantendo un riconoscimento legale e una prova di cittadinanza.

Il servizio “Passaporto Online” offerto dalla Polizia di Stato rappresenta una soluzione moderna e conveniente per ottenere un passaporto italiano. Questo servizio consente ai cittadini di prenotare un appuntamento direttamente presso un Commissariato di Polizia, semplificando notevolmente il processo di richiesta e di rilascio del passaporto: ecco i passaggi da seguire.

Il servizio messo a disposizione dalla Polizia di Stato

Il primo passo da compiere è accedere alla home page di “Passaporto Online”, disponibile a questo indirizzo. Bisognerà quindi individuare il pulsante “Accesso per il cittadino” situato nella parte superiore della pagina. Una volta cliccato su di esso, verrai reindirizzato a una pagina successiva.

A questo punto, dovrai autenticarti utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale, noto come SPID. Segui le istruzioni sullo schermo, selezionando l’ente certificatore che ti ha rilasciato l’Identità Digitale e completando il login. Alternativamente, è possibile utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE) come metodo di autenticazione. Basta selezionare l’opzione “Entra con CIE” e seguire le istruzioni visualizzate per accedere con successo.

Prenotazione dell’appuntamento e rilascio

Una volta effettuato l’accesso, dovrai selezionare l’opzione “Inserisci Richiedente” e quindi scegliere la struttura presso cui desideri fissare l’appuntamento. Questa struttura dovrebbe essere il Commissariato di Polizia più vicino a te, e dovrai selezionarla da un elenco che apparirà (ad esempio, [sigla provincia] PC [numero Commissariato] — Commissariato [nome del comune dove si trova]). Successivamente, nella pagina dedicata al Richiedente, fornirai i tuoi dati personali, tra cui il codice fiscale, il nome, il cognome, il sesso, il luogo e la data di nascita, ecc.

Una volta che avrai compilato correttamente il modulo con le tue informazioni personali, potrai cliccare sul pulsante “Inserisci” e procedere con la fissazione dell’appuntamento. Avrai l’opportunità di selezionare una data e un orario in base alla disponibilità nella struttura che hai scelto in precedenza. Una volta fissato l’appuntamento presso il Commissariato o la Questura selezionati, il passo successivo sarà presentarti nel giorno e all’ora stabilita. Assicurati di portare con te tutti i documenti richiesti, come specificato nelle linee guida fornite precedentemente. Hai tutto ciò che ti serve: non ti rimane che decidere come utilizzare il tuo nuovo passaporto.