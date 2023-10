Come si fa a eliminare i follower da Instagram? Fai così e ci riesci in pochi istanti

Instagram è un social di grande successo con milioni di iscritti e altrettanti follower ma come fare a eliminare quelli scomodi

Tra tutti i social ormai presenti nella vita di tutti noi, Instagram è quello che continua a mantenere un grande successo per la sua facilità di utilizzo e il focus sulle immagini. Tutti cercano di ottenere molti follower e non è poi così difficile riuscirci, basta essere costanti nella pubblicazione di contenuti interessanti. Ma se tra questi c’è qualcuno di “scomodo” come si fa a eliminarlo?

Eliminare i follower da Instagram non è poi così difficile. Basta seguire alcuni semplici passaggi per riuscirci in breve tempo e liberarsi di persone che non vogliamo avere tra i seguaci del social. Ogni social ha un modo per farlo in modo da avere tutto sotto controllo, la sicurezza al primo posto, i social devono essere piacevoli quindi meglio eliminare dai seguaci chi crea disagio o fastidio. Tutti gli step per riuscirci.

Come cancellare follower da Instagram in pochi step? La guida rapida

In questo articolo vogliamo rispondere all’esigenza espressa da molte persone che non conoscono a fondo tutti i procedimenti e funzioni di Instagram. Magari perché sono all’inizio oppure semplicemente perché non ne hanno mai avuto bisogno. Se sei tra questi, leggi attentamente questo articolo e salvalo per averlo sempre a portata di mano ogni volta che ti serve o condividi con i tuoi amici per aiutarli.

I passaggi per riuscire a togliere dall’elenco dei tuoi seguaci alcune persone non gradite, sono pochi ma è importante seguirli con attenzione e non saltare alcun passaggio. Solo così potrai raggiungere il tuo obbiettivo e vivere i social network con serenità e leggerezza come è giusto che sia.

Passiamo all’azione, ecco la guida per eliminare i follower Instagram da smartphone o tablet:

apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo mobile,

accedi al tuo profilo facendo tap sull’icona nell’angolo in basso a destra dove c’è la tua immagine,

fai tap sui follower che trovi nella barra in altro con l’indicazione del numero di seguaci,

fai scorrere l’elenco fino a visualizzare il nome della persona che desideri eliminare dai follower,

accanto al nome esce il tasto “Rimuovi” cliccaci sopra, se non compare fai tap sui tre puntini laterali,

seleziona “Rimuovi” nell’elenco delle opzioni,

si apre una finestra di conferma, tocca ancora “Rimuovi” per procedere con la cancellazione dall’elenco follower,

il nominativo scelto verrà rimosso dalla tua lista.

Si noti che rimuovere un follower da Instagram significa che non avrà più accesso alle immagini e post che pubblicherai sul tuo Instagram ma sono se hai un profilo chiuso. Se invece il tuo è un profilo pubblico chiunque, anche se non è nella lista dei seguaci social, può visualizzare foto e contenuti liberamente.