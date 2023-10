Sostituzione caldaia: tutti i bonus grazie al quale puoi farlo risparmiando (e tanto)

La sostituzione della caldaia può rientrare in diverse agevolazioni fiscali. Ecco tutte le varie opzioni tra le quali scegliere per installare un nuovo dispositivo

Cambiare la caldaia è un passo che prima o poi va fatto. Vuoi per un cattivo funzionamento, vuoi per obsolescenza ma è prima o poi tocca un po’ a tutti. Inoltre con l’avvicinarsi dell’inverno è ancor più importante poter godere dell’acqua calda e del riscaldamento.

Ovviamente tutto ciò comporta una spesa non propriamente tenera, un sacrificio piuttosto significativo che però si può smaltire nel tempo grazie ad un risparmio in bolletta del 30%. Ma nell’immediato invece? In che modo si può risparmiare? Le opzioni sono molteplici ma è bene precisare che tutte vanno a confluire in una detrazione fiscale.

Bonus caldaia: come sostituirla grazie alle agevolazioni in vigore

Sono infatti ancora disponibili vari bonus caldaia applicabili anche in caso di interventi più complessi. La prima è detrazione del 50% sulle spese per l’installazione di una caldaia a condensazione (che appartenga almeno alla classe energetica A). Rientra nel gruppo degli ecobonus e consente di poter riottenere la metà delle spese sostenute. Si può richiedere entro il 31 dicembre 2024 e comprende anche le spese per lo smontaggio della vecchia e il montaggio della nuova.

Possono richiederlo sia i proprietari di casa ma anche eventuali inquilini in caso di immobile in locazione. La richiesta può essere effettuata entro 90 giorni dall’esecuzione dell’intervento. All’interno della domanda devono esserci i dettagli delle spese sostenute, la scheda inerente le caratteristiche della caldaia oltre che fatture e bonifici.

Un’altra opportunità è quella dell’ecobonus che permette di beneficiare della detrazione fiscale del 65% sull’acquisto e l’installazione di caldaie a condensazione che siano almeno di classe energetica A. Ma non è finita qui. Si può arrivare fino al 90% da recuperare in detrazione a patto però che la sostituzione della caldaia preveda un aumento di almeno due classi di efficienza energetica per l’immobile.

In questo caso occorre l’asseverazione di un progettista per la certificazione del miglioramento delle classi oltre che una vasta e approfondita documentazione utile ai fini della domanda. Di solito questo tipo di agevolazione è consigliabile in caso di lavori di riqualificazione energetica che coinvolgono l’intero condominio. Infatti, la sola sostituzione della caldaia non consente l’avanzamento di due classi energetiche. A prescindere da ciò l’importante è che il tutto avvenga tramite strumenti tracciati in modo tale da poter appurare l’autenticità dell’intervento. Insomma, non resta che capire quale tra le tre opzioni sopracitate fa maggiormente al tuo caso.