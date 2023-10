Pressione alta: i cibi da inserire nella tua dieta se vuoi abbassarla immediatamente

Sono molteplici gli alimenti che possono aiutare a dire addio alla pressione alta. Scopriamo quali sono e a quanto ammonta la spesa per poterli acquistare

L’alimentazione è la strada principale per poter godere di un buono stato di salute. Per questo sarebbe doveroso avere cura di questo particolare che spesso trascuriamo per via dei molteplici impegni che la quotidianità ci impone. Al contempo però è bene precisare che ciò non significa fare digiuno, ma solo mangiare in modo sano ed equilibrato.

Così facendo si possono tenere alla larga diversi problemi di non poco conto come ad esempio la pressione alta. Alcuni cibi infatti possono essere deleteri alla lunga, mentre altri si possono rivelare dei validi alleati. Ad esempio chi convive con questa situazione farebbe bene ad evitare troppi dolciumi.

Pressione alta: quali sono gli alleati a tavoli e cosa bisogna tassativamente evitare

Stesso dicasi per i prodotti salati eccessivamente piccanti e troppo conditi. Ciò non significa eliminare i carboidrati dal proprio regime alimentare. Servono per dare il giusto apporto energetico al corpo e come per tanti altri cibi, l’importante è alternarlo ed evitare di trascendere in dannosi abusi.

Sono invece adatti alla causa alimenti come frutta e verdura di stagione, che i nutrizionisti consigliano a prescindere tutti i giorni. Spazio anche ai legumi che sono delle proteine eccezionali per cercare di sostituire i carboidrati. Stesso dicasi per i cereali integrali. Passando ad altre tipologie di proteine pesci e semi oleosi vanno sempre presi in considerazione.

Per quanto riguarda l’aspetto dolci sarebbe opportuno consumare solo ed esclusivamente cioccolato fondente, possibilmente almeno al 70% in modo tale che il cacao prevalga realmente sul resto. Mangiare bene però non è l’unica indicazione da seguire se si vuole tenere a bada la pressione.

Serve anche una buona dose di movimento anche senza strafare. Può bastare semplicemente una passeggiata a piedi per qualche chilometro, fare delle flessioni la mattina appena ci si sveglia o camminare anziché prendere i mezzi pubblici. Anche prediligere le scale all’ascensore può essere una soluzione proficua. Insomma la sedentarietà va abolita nella maniera più assoluta. Chiaramente è fondamentale abolire i vizi come fumo e alcol che sono tra i principali nemici di chi soffre di pressione alta. Questi sono i principali dettami da seguire fermo restando che il parere finale spetta al medico curante che ha l’importante compito di dare le giuste e precise indicazioni in base al caso specifico.