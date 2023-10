I due segni che secondo l’oroscopo cinese avranno soldi e fortuna nel 2024: scopri se c’è anche il tuo

L’oroscopo cinese è decisamente differente da quello nostro. Scopri qual è il tuo segno per capire se nel 2024 soldi, fortuna e amore saranno dalla tua parte

Gli oroscopi sono una prerogativa di moltissime civiltà e se quello nostrano ormai lo conosciamo fin troppo bene, quello cinese sta diventando una nuova frontiera tutta da scoprire. L’interpretazione delle stelle in oriente è radicalmente diversa e consente di vedere le cose da una prospettiva decisamente interessante.

Anche i segni ovviamente cambiano e al posto dei classici Sagittario, Capricorno, Vergine e via discorrendo ci sono Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Secondo le previsioni due segni in particolari vivranno un 2024 caratterizzato da notevoli soddisfazioni.

Oroscopo cinese: i due segni che raggiungeranno la felicità il prossimo anno

Trattasi del Serpente e del Drago che avranno entrambi buone occasioni di crescita. Il primo vivrà un 2024 all’insegna della crescita professionale. Sul fronte lavorativo si toglierà delle notevoli soddisfazioni. Certo le responsabilità aumenteranno, ma anche il conto banco lieviterà in maniera consistente.

Non ci saranno le medesime gioie in ambito amoroso, ma ciò non vuol dire che bisogna mettere da parte i sentimenti. Le occasioni arriveranno a patto che ci si mette in gioco senza risparmiarsi. Insomma un quadro decisamente roseo per questo segno.

Il Drago dal canto suo si difende bene, in particolar modo per quanto concerne la sfera economica e lavorativa. Non sempre le cose andranno nel verso giusto, per fortuna però equilibrio e serenità regneranno sovrani. A differenza del Serpente però il suo apice è rappresentato dall’amore.

Chi è single vivrà periodi intensi di farfalle nello stomaco con nuovi amori all’orizzonte pronti a sbocciare. Per chi invece ha già una storia d’amore le previsioni parlano chiaro: sarà l’anno del consolidamento dei progetti di vita. Una situazione che riguarderà nello specifico chi ha un legame ben consolidato. D’altronde il Drago è instancabile ed energico come il nostro Toro ed esplosivo come l’Ariete.

Dunque, una testimonianza che qualche analogia tra i due oroscopi c’è, bisogna solo saperle scrutare. Ad ogni modo non resta che capire qual è il proprio segno cinese così da poter scrutare a fondo la propria situazione e capire se è o meno prosperosa per i prossimi mesi e per l’anno nuovo. D’altronde chi crede negli astri lo fa a 360° e non solo con il nostro oroscopo. Se si possono scoprire ulteriori particolari grazie ad altre culture ben venga.