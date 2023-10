Il figlio di Briatore e Gregoraci studierà nella scuola più cara al mondo: quanto costa la retta annuale

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di iscrivere il figlio Nathan Falco ad una prestigiosissima e onerosa scuola situata a Ginevra

Nell’ultimo periodo Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati ad occupare un posto di notevole rilevanza all’interno dei giornali e dei programmi di gossip. Le loro vicende sentimentali però non c’entrano nulla, ad attirare l’attenzione in questa fase è il figlio Nathan Falco nato nel 2010 quando tra i due la relazione proseguiva a gonfie vele.

Il ragazzo giunto in età adolescenziale è stato ospite con la madre Elisabetta a Verissimo e adesso si appresta a cambiare paese e scuola. Un passo importante per il suo futuro che però ha avuto una certa risonanza anche per via di meri fattori pecuniari visto che l’istituto che frequenterà è uno dei più costosi del mondo.

Quanto costa all’anno la nuova scuola di Nathan Falco Briatore

Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl con un post piuttosto eloquente e commovente su Instagram in cui ha esternato tutte le sue sensazioni in merito al nuovo percorso che Nathan sta per intraprendere. Per l’esattezza andrà a studiare al prestigioso Institut Le Rosey situato a Rolle sulle sponde del lago di Ginevra.

Una scuola che non può essere paragonata alle altre visto che è considerata la più dispendiosa dell’intero pianeta per quanto concerne l’aspetto economico. Chiaramente tra gli iscritti ci sono figli di persone facoltose, famose e di personaggi appartenenti al mondo politico. L’istituto è bilingue e offre la possibilità di poter apprendere in inglese o in francese.

Quest’ultima lingua è sicuramente più nota al ragazzo visti i suoi trascorsi con i genitori a Montecarlo. In generale comunque avrà l’opportunità di affinare entrambe le lingue che sono tra le più importanti e parlate a livello mondiale.

La sede è itinerante e nei mesi primaverili ed estivi è nel campus di Rolle dove la reception è situata in un castello medioevale. In inverno invece gli studenti vengono trasferiti a Gstaad località di montagna. Possono iscriversi ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni e le lezioni vanno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 alle quali si aggiungono diverse attività extrascolastiche.

Insomma, si lavora sodo, ma d’altronde non potrebbe essere diversamente visto che l’obiettivo è quello di formare delle figure importanti da introdurre nelle più prestigiose università. D’altronde per oltre 100.000 euro all’anno circa è giusto avere tutti i comfort e i servizi volti a garantire una formazione di un certo rilievo.