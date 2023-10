Quali segni saranno baciati dalla fortuna a Natale: scopri se gli astri assisteranno anche te

Manca ancora un po’ al Natale ma le previsioni zodiacali in merito sono già delineate e alcuni specifici segni godranno di una particolare fortuna

Ogni segno zodiacale ha delle sue caratteristiche e delle sue dinamiche. Alcuni sono più fortunati di altri in determinati periodi, ma prima o poi la ruota gira e chi ha beneficiato dell’assistenza della Dea Bendata ieri non godrà della medesima sorte domani. A tal proposito già impazza la curiosità su quali potrebbero avere maggiori opportunità in tal senso durante il periodo natalizio.

Infatti gli astri hanno in serbo per ben tre segni delle piacevoli esperienze di fine anno. Chiaramente ciò esula da ciò che è stato il 2023, per quello ovviamente va fatto un bilancio complessivo considerato tutto ciò che è successo da gennaio a dicembre. In questa sede ci concentreremo solo ed esclusivamente a ciò che potrebbe capitare nell’ultimissima fase del 2023.

I segni zodiacali più fortuna a Natale: ecco l’elenco completo

Partendo dalla Bilancia in virtù di un anno proficuo sia dal punto di vista economico che da quello lavorativo a dicembre potranno godere di una rinnovata serenità. Di fatto non potranno lamentarsi e potrebbero raccogliere ulteriori frutti proprio in virtù di una fase pregressa che ha portato quasi esclusivamente gioie.

Proseguendo troviamo il Sagittario. Per questo segno ci sono diversi eventi che potrebbero influenzare la loro sorte. Su tutti spicca quello del 29 dicembre 2023 in cui farà capolino Venere. Un aspetto da non sottovalutare qualora ci si senta un po’ soli a Capodanno. Potrebbe essere un’occasione propizia per ritrovare il giusto feeling in ambito sentimentale.

Il Cancro invece è da sempre considerato il segno più romantico e dolce dell’intero panorama zodiacale. Un paio di eventi astronomici che si verificheranno nel mese di dicembre, di cui uno il 24 dicembre 2023 sbloccherà alcune situazioni che apparivano bloccate. Acquistare un biglietto della Lotteria entro Capodanno potrebbe essere un consiglio utile e chissà magari potrebbe portare qualche piccola entrata inattesa.

Insomma un finale tutto da vivere per questi tre segni che più degli altri nove potranno andare in contro alla tanto desiderata fortuna. Ovviamente bisogna anche essere abili a saperla cercare e continuare a dare del proprio meglio da qui alle feste natalizie. Altro aspetto importante è la capacità di credere che ciò possa realmente accadere: se si è scettici nei confronti degli astri è inutile sperare o dare troppo adito a tutto ciò. Insomma, non resta che aspettare un paio di mesi.