Vuoi diventare un influencer? Fai attenzione d’ora in poi ci saranno dure regole da seguire

L’influencer è ormai una vera e propria professione e per questo la Commissione UE ha deciso di controllare più attentamente i contenuti che pubblicano

Alzi la mano chi non vuole fare l’influencer. Ormai è il sogno di tanti bambini e teenagers figli dell’era 2.0. D’altronde dà la possibilità di guadagnare tanto facendo qualcosa di divertente e che non comporta chissà quale dispendio in termini di energie fisiche. Chiaramente ci vuole estro, arguzia e sagacia, ma queste caratteristiche devono essere per certi versi innate.

Dunque oggi è una vera e propria professione e tra le sue mansioni vanno annoverate sponsorizzazioni, creare nuove mode, dare attestati di merito ad oggetti di un certa rilevanza. Chiaramente possono anche risultare negativi nelle loro analisi, bocciando prodotti o dando comunque un feedback negativo.

Quali obblighi dovranno tassativamente rispettare gli influencer

Per effetto di ciò l’Unione Europea ha puntato gli occhi su questi creatori di contenuti per verificarne la trasparenza dei messaggi condivisi. D’altronde la stessa Commissione Europea ne ha ribadito il mostruoso giro d’affari visto che li ha resi dei veri e propri pilastri dell’economia digitale. Il loro valore globale raggiungerà infatti i 19,98 miliardi di euro entro la fine del 2023 con un aumento del 13% rispetto al 2022. A riportarlo è stato il report redatto da DeRev, società di strategia e comunicazione digitale.

Secondo la Commissione UE in virtù del fatto che sono coinvolti in attività commerciali regolari, come ad esempio le collaborazioni per pubblicizzare prodotti o servizi, sono tenuti a comunicazioni pubblicitarie basate sulla trasparenza. Ma non è tutto. Sarà inoltre istituita la piattaforma “Influencer Legal Hub” dove verranno segnate tutte le informazioni sulla legislazione dell’Unione in materia di pratiche commerciale. Di fatto è un modo per aiutare gli Influencer a rispettare le norme e ad evitare di problematiche di qualsiasi genere.

Ci sarà un elenco degli obblighi giuridici e della deontologia professionale a cui sarà aggiunta una meticolosa sezione dedicata ai diritti dei consumatori. Il tutto confluirà nel Digital Fairness Fitness Check che aiuterà a comprendere se è necessaria una nuova legislazione per rendere i mercati digitali sicuri quanto quelli offline.

Anche le autorità del Consumer Protection Cooperation Network, specializzate nella tutela dei consumatori, hanno ideato un documento attraverso cui spiegano come verificare le pratiche commerciali dei creator così da poter identificare eventuali attività commerciali che ingannano i consumatori. Di fatto verranno esaminati i post pubblicati online per individuare sponsorizzazioni o attività simili che possono risultare fuorvianti.