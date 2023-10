Happy Halloween: l’avventura tematica “da paura” in uno dei parchi più belli d’Italia

Dal 28 ottobre al 2 novembre andrà in scena Happy Halloween nei parchi Costa Edutainment della Riviera Romagnola. Ecco il programma dell’evento dedicato alla ricorrenza americana

Halloween è sempre più vicino e ormai anche nel Bel Paese è diventata una ricorrenza piuttosto sentita, soprattutto dai più piccini. A tal proposito sono diversi gli eventi a tema in giro per l’Italia per poter festeggiare la festa di chiara matrice statunitense.

Tra questi spicca “Happy Halloween” nei parchi Costa Edutainment in programma da sabato 28 ottobre a giovedì 2 novembre. Tante le iniziative e le novità correlate. Una proposta imperdibile fatta di natura, cultura, spettacoli ed esperienze mozzafiato. Non resta che scoprire i dettagli in merito.

Happy Halloween: in cosa consiste e come si svolge

La sorpresa più eclatante è sicuramente l’apertura serale di Oltremare di martedì 31 ottobre quando il Family Experience Park di Riccione rimarrà aperto fino alle 21. Ma il filo conduttore del brivido è ancor più lungo è attraversa anche l’Italia in Miniatura a Rimini e l’Acquario di Cattolica.

Le formule tra cui scegliere sono due e contemplano il “prima acquisti più risparmi”, valida per chi acquista online e la formula “Biglietto Combinato” che offre invece la possibilità di divertirsi da un parco all’altro. Andando nello specifico a Oltremare Riccione spazio ad avventura e mistero tra delfini e rapaci.

Allestimenti da brividi con spaventapasseri giganti e la strega truccabimbi a disposizione dei più piccoli. Ma non è tutto. Ci saranno degli affascinanti appuntamenti con gli animali. Oltre agli splendidi delfini si potranno ammirare anche gufi, avvoltoi e barbagianni bianchi. Un po’ meno tenero sarà l’incontro con gli alligatori giranti.

Il pezzo forte dell’Acquario di Cattolica sono invece gli squali e i pinguini. Anche in questo caso si potrà contare sull’ausilio della strega truccabimbi oltre che di altri strani e buffi personaggi come fantapesci, gigagranchi e zombimeduse. La peculiarità però è sicuramente il viaggio nel tempo fino all’epoca dei dinosauri dove ci si potrà avvicinare a dei “terribili” T-Rex.

Nell’Italia in Miniatura invece ci saranno mostri colossali e l’Happy Horror Circus in Piazza Italia. Sirene, mummie, zombie e altri strani personaggi fuori misura si affacceranno tra le splendide opere della riproduzione del nostro paese. In questo contesto non possono mancare gli spettacoli non stop (dalle 11 alle 16) come quelli del 29 ottobre e dell’1 e del 2 novembre in Piazza Italia. Insomma il divertimento è assicurato e non solo per i bambini, ma anche per i genitori che li accompagneranno.