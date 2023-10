Come migliorare il segnale Wi-Fi con un trucchetto semplice ma che in pochi conoscono

Grazie ad un oggetto che solitamente si utilizza in casa è possibile migliorare la propria connessione Wi-Fi. Si tratta di uno stratagemma sorprendente

Il segnale Wi-Fi al giorno d’oggi è fondamentale per compiere le principali attività quotidiane. Avere una buona connessione di rete facilita un po’ tutto, ragion per cui è bene avvalersi sempre dei migliori strumenti presenti sul mercato. Ma a ciò vanno aggiunti anche degli accorgimenti in grado di rendere ancor più funzionale la propria connessione.

Ad esempio, sapevate che con un semplice foglio di alluminio che spesso utilizziamo per gli alimenti si può migliorare il proprio segnale Wi-Fi? Basta mettere un foglio di alluminio dietro le antenne del Wi-Fi del proprio router. Questo riflette i segnali wireless e aiuta migliorare il segnale e consente di poter navigare più velocemente.

Non solo Wi-fi: tutti gli altri utilizzi pratici del foglio di alluminio

Davvero ingegnoso se si pensa che si tratta di un metodo assolutamente low-cost. Ma a quanto pare i fogli d’alluminio sono capaci di soddisfare tante altre piccole esigenze decisamente curiose ed interessanti. Possono infatti essere utili per pulire e donare nuovamente lucentezza agli accessori in argento.

Ma in che modo? Basta prendere una pentola capiente e riempirla d’acqua. A quel punto vanno aggiunti due cucchiaini di sale e coprire con un foglio d’alluminio. Quando l’acqua è completamente fredda è necessario mescolare l’acqua con il sale e poi mettere gli utensili e gli oggetti d’argento all’interno a mollo per 3-4 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo si può passare alla fase di asciugatura con un panno asciutto e i vostri preziosi pezzi in argento usciranno come nuovi. Passando ad altro, anche per quanto concerne i vestiti l’alluminio è capace di compiere dei veri e propri piccoli miracoli che ai più sono sconosciuti.

Infatti, poggiando l’alluminio sull’asse da stiro si possono stirare i propri capi velocemente perché la stiratura viene eseguita su entrambi i lati contemporaneamente. Un’intuizione geniale che può semplificare la vita soprattutto a chi per lavoro ha bisogno di abiti stirati ogni giorno.

E per il cibo invece? Niente paura l’alluminio anche in questo caso è un aiuto più che valido. Puoi usarlo se non vuoi usare l’olio per cuocere le uova. Per attuare ciò è necessario coprire la padella con un foglio di alluminio e rompere le uova. Così facendo le uova non verranno bruciate e soprattutto si può evitare l’olio rendendo il tutto più leggero.