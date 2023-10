Pannelli solari sul tetto: possono davvero incendiarsi? La risposta ti spiazzerà

Scopriamo quali fattori che potenzialmente possono provocare degli incendi tramite un impianto fotovoltaico. Come evitare ciò tramite la manutenzione

Il passaggio al fotovoltaico è ormai entrato nel vivo e sempre più persone li stanno applicando ai tetti delle loro case per produrre energia rinnovabile in modo tale da non infierire sulla già falcidiata natura. Inoltre consente anche di risparmiare anche sui consumi e di conseguenze sulle bollette alla fine del mese.

Al contempo però in tanti si chiedono se possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Andiamo quindi a vedere quali sono le eventuali criticità dovute alla presenza di un impianto fotovoltaico in un ambiente casalingo con tanto di consigli su come ridurre al minimo i possibili rischi.

Pannelli fotovoltaici e rischio incendio: la guida completa

La principale paura è quella relativa agli incendi, che fortunatamente avvengono molto di rado. I fattori che possono scatenarli dipendono quasi esclusivamente da errori umani come l’installazione approssimativa, l’uso di componenti di scarsa qualità, la scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto concerne i fattori esterni si possono annoverare l’eccessivo surriscaldamento dei componenti e l’invecchiamento dei materiali. Dunque un discorso più o meno simile a quello di qualsiasi impianti elettrici. Andando ancor più a fondo la principale causa riguarda gli archi elettrici.

Nello specifico il rischio è che si inneschino delle scintille in un impianto in cui i cavi hanno dei difetti di isolamento. Qualora le viti non sono serrate bene gli archi producono le scintille che possono degenerare in spiacevoli incendi. L’altra invece è relativa al surriscaldamento delle celle dei moduli. Se vengono rilevate delle temperature eccessivamente elevate, la cella può diventare un consumatore di energia e può surriscaldarsi e arrivare ad incendiarsi e a scoppiare.

Dunque per effetto di ciò la manutenzione è fondamentale già a partire dalla fase di progettazione. A tal proposito sono state varate delle regole ben precise che sono state codificate nel 2012 e poi aggiornate nel 2022 in due circolari dei Vigili del Fuoco (Nota DCPEEV prot. 1324 del 7 febbraio 2012 e Nota prot. 6334 del 4 maggio 2012).

In questi documenti vengono ribaditi alcuni punti fondamentali che riguardano la qualità dei materiali usati, la superficie, la posizione delle apparecchiature, la presenza di opportuni sistemi di spegnimento dell’impianto in caso di emergenza. A ciò vanno aggiunti altri piccoli accorgimenti (seppur non siano obbligatori da un punto di vista legale) ovvero la pulizia periodica dei pannelli solari, il controllo del loro stato di integrità e la verifica della tenuta dei collegamenti elettrici.