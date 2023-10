Stai cercando l’amore? Ecco le migliori app di incontri dove puoi incontrare l’anima gemella

Al passo coi tempi cercare il partner tramite le moderne app di incontri non è più qualcosa di così sconvolgente. Scopriamo quali sono quelle più in auge

Le relazioni amorose sono qualcosa si estremamente complicato soprattutto nella società contemporanea caratterizzata da rapporti fugaci e da notevoli distrazioni. Rispetto ad un tempo però fare nuove conoscenze è oggettivamente più semplice visto che esistono ormai svariati mezzi di comunicazione che consentono di poter iniziare ad interagire anche da remoto.

Soprattutto per i più timidi può essere fondamentale poter rompere il ghiaccio in questo modo, visto che faccia a faccia fanno più fatica. Nel corso degli anni sono nati diversi strumenti ideati appositamente per chi ha voglia di cimentarsi in nuove avventure e non sempre con il fine di “sistemarsi”.

Le migliori applicazioni che consentono di conoscere potenziali nuove fiamme

La prima che balza alla mente è sicuramente Tinder, che però nasce chiaramente per fini meno “seri”. Si bada direttamente al sodo e non è detto che poi si vada oltre una sana notte di passione. Il segreto è caricare delle immagini in grado di suscitare interesse e una bio decente senza però chissà quale impegno.

Grindr è invece l’app in cui si incontrano le persone del medesimo sesso. Anche in questo caso però l’obiettivo è più di natura materialistica e lascia poco spazio ai sentimenti. A prescindere da ciò è lo strumento più utilizzato dal mondo omosessuale. Passando ad altro, non si può non menzionare Meeters, app dedicata ai soggetti al di sopra dei 40 anni.

Si tratta di una fascia d’età particolare che spesso è sfiduciata da precedenti relazioni andate male. Per effetto di ciò è sicuramente più adatta a chi cerca dei legami un po’ più stabili. Chiaramente ci vuole anche quel giusto pizzico di fortuna per trovare quella giusta affinità che serve per far decollare una relazione.

Più specifica è Dua, l’app dating ethnic based. Il suo scopo è quello di unire e consentire alle persone di conoscersi in base alle origini e alla cultura di appartenenza. Happn invece grazie alla geolocalizzazione mostra le persone che si incontrano per strada. L’intento in questo caso è unire persone che si trovano a distanza ma che potrebbero incontrarsi per caso. Chi cerca la qualità non può che affidarsi ad Once, lo slow dating che consente un’esperienza di ricerca rilassata. Propone un solo profilo al giorno con cui si hanno 24 ore di tempo per decidere se fare o meno la prima mossa. In caso contrario si va avanti e si valuta un altro candidato.