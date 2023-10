Bonus benzina 2023, al via l’erogazione degli 80 euro per il rifornimento (e non solo): a chi spetta

E’ in arrivo il nuovo bonus benzina 2023. Ma a chi spetta l’importo di 80 euro, previsto dal Decreto Energia 2023?

Tra le misure di sostegno economico introdotte dalla nuova squadra di Governo, una delle più attese è, senza dubbio, il bonus benzina. Il provvedimento prevede l’erogazione di 80 euro in favore delle famiglie meno abbienti. Nello specifico, l’importo, che potrà essere utilizzato per il rifornimento della propria auto ma non solo, verrà riconosciuto a chi, qualche settimana fa, ha ottenuto il pagamento della Carta Risparmio Spesa di 382,50 euro.

L’accredito, infatti, avverrà proprio sulla Carta Dedicata a Te e potrà essere utilizzato per l’acquisto di benzina, diesel, metano o GPL per i mezzi di proprietà del beneficiario.

Secondo alcune fonti ministeriali, già entro i primi di novembre potrebbe arrivare un decreto ad hoc, con le indicazioni sui requisiti e quindi i destinatari della misura, le modalità di accredito e come si potrà fruire della somma. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus benzina 2023: come funzionerà la nuova misura

Il bonus benzina o bonus carburante è stato previsto nel nuovo Decreto Energia, approvato lo scorso 25 settembre in Consiglio dei Ministri. La misura, introdotta con l’obiettivo di contrastare il caro carburanti, prevede l’erogazione di una somma pari a 80 euro, in favore delle famiglie a basso reddito. In particolare, potranno fruire dell’importo le famiglie che qualche settimana fa hanno ricevuto il pagamento della Carta Dedicata a Te, per comprare generi alimentari di prima necessità. Una platea piuttosto ampia, considerato che il contributo di circa 380 euro è stato riconosciuto ad oltre un milione e trecentomila nuclei familiari, ovvero, quelli con un valore ISEE inferiore a 15 mila euro.

In attesa di nuove indicazioni da parte dell’Esecutivo, si parla di un contributo una tantum, ma non è escluso che presto possa arrivare un ulteriore bonus benzina di importo più consistente. Ovviamente, solo tra qualche giorno si conoscerà per certo anche la platea di beneficiari e se verrà ampliata.

Come abbiamo anticipato, il bonus benzina potrà essere utilizzato per fare rifornimento, ma anche per altri scopi. Ad esempio, viene consentito di utilizzare lo strumento anche per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto. Intanto, c’è da aspettare per la nuova ricarica sulla Carta Dedicata a te. Bisognerà attendere l’approvazione del decreto attuativo del ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in programma entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Energia.