Come stimare il valore di una casa: tutti i criteri e le regole per non perdere neppure 1 euro

La valutazione di una casa è un lavoro piuttosto certosino che richiede la considerazione di diversi elementi oltre che delle leggi attualmente in vigore

Vendere e acquistare una casa al giorno d’oggi non sono attività propriamente semplici. Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione, in primis quello riguardante la valutazione dell’immobile che spesso rappresenta il pomo della discordia tra acquirente e venditore. Ma in che modo si può effettuare un stima reale?

Ovviamente per il calcolo del valore dell’abitazione bisogna basarsi su criteri specifici di cui alcuni sono ben noti. Tra questi spiccano il valore di mercato, la superficie commerciale della casa, il valore al metro quadro e i coefficienti di merito.

Come stimare il valore di una casa: criteri ed esempio di calcolo

Il valore di mercato è differente dal valore catastale, si ottiene moltiplicando la superficie commerciale dell’immobile per la quotazione al metro quadro e i relativi coefficienti di merito. Questa operazione va fatta meticolosamente visto che un’errata valutazione può portare ad un allungamento dei tempi di vendita qualora venga fuori una richiesta spropositata. Al contrario la si venderà in poco tempo se la stima è al ribasso, ma in quel caso non si incassa la somma giusta.

Il valore al metro quadro è invece stabilito dall’Agenzia delle Entrate e a tal proposito è importante il valore commerciale che comprende tutte le superfici coperte, le superfici ponderate come terrazze e balconi e le pertinenze come ad esempio un box auto. I due concetti vanno chiaramente di pari passo.

Per quanto riguarda invece i coefficienti di merito di cui si sente parlare meno, riguardano la precisa ubicazione, nella fattispecie il piano in cui è situato l’immobile, gli anni trascorsi dalla costruzione, l’età e la presenza di impianti nuovi o vecchi, presenza o meno dell’ascensore in condominio, vista ed esposizione.

Facendo un calcolo pratico per stabilire il valore di una casa prendiamo in considerazione un immobile di 100 metri quadri e un valore al metro quadro di 3mila euro. La casa avrebbe un valore di circa 300mila euro considerando un coefficiente di merito pari al 100% su tutti i parametri.

Qualora invece dovessero esserci dei problemi vanno sottratte alcune percentuali. Ad esempio se la casa si trova al quarto piano senza ascensore va tolto il 30%, se è da ristrutturare va tolto un ulteriore 10%, mentre se è poco luminosa il coefficiente di riduce ulteriormente del 5%. Un altro parametro da mettere in conto è la facciata dell’edificio, qualora sia rovinata va necessariamente sottratto il 10%.