Le tre vitamine che devi avere per combattere il raffreddore: non restare senza questo inverno

L’autunno è alle porte e l’inverno lo seguirà a ruota portando con se freddo e malattie da raffreddamento ma con queste vitamine starai bene

Non farle mai mancare al tuo organismo, sono nutrienti essenziali e molto importanti per combattere i malesseri invernali. Si tratta delle tre vitamine fondamentali per contrastare raffreddore, influenza, virus e malesseri generali. Ma quali sono e in quali alimenti si trovano?

Sono semplici da trovare se si arricchisce la dieta di frutta e verdura. Cibi che sono caratterizzati da una notevole concentrazione di nutrienti come minerali, antiossidanti e vitamine di vario genere. Quelle più importanti per prevenire e curare le malattie da raffreddamento sono tre, ecco quali sono.

Tre vitamine contro il raffreddore, non farle mai mancare al tuo corpo

Le malattie da raffreddamento, come il raffreddore comune e l’influenza, sono molto comuni durante i mesi più freddi dell’anno. Fortunatamente, esistono alcune vitamine che possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario e combattere efficacemente questi fastidiosi disturbi. In questo articolo, esploreremo le tre vitamine chiave per prevenire e combattere le malattie da raffreddamento: la vitamina C, la vitamina E e la vitamina D.

La vitamina C è conosciuta per il suo ruolo essenziale nel sostenere il sistema immunitario. È un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre, la vitamina C stimola la produzione di globuli bianchi, che sono responsabili della difesa del corpo contro i virus e i batteri. È possibile assumere vitamina C attraverso l’alimentazione, come agrumi, kiwi, fragole, peperoni e broccoli, oppure tramite integratori alimentari.

La vitamina E è un altro antiossidante importante che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Svolge anche un ruolo cruciale nel rinforzare il sistema immunitario per combattere le malattie. La vitamina E si trova principalmente negli oli vegetali, come l’olio di girasole, l’olio d’oliva e l’olio di germe di grano, nonché nelle noci, nelle mandorle e negli spinaci. Integrare la vitamina E nella tua dieta può aiutare a rafforzare le difese del tuo corpo contro le malattie da raffreddamento.

La vitamina D è spesso associata alla salute delle ossa, ma svolge anche un ruolo importante nel sostenere il sistema immunitario. La sua carenza è stata collegata a un maggiore rischio di infezioni respiratorie, tra cui il raffreddore e l’influenza. La vitamina D può essere sintetizzata dalla pelle quando si è esposti alla luce solare, ma si trova anche in alimenti come il pesce grasso (salmone, sgombro, aringhe) e l’olio di fegato di merluzzo. In alcuni casi, può essere necessario integrare la vitamina D con un integratore alimentare.