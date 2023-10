Oroscopo, svelate le coppie più litigiose dello zodiaco: ecco i segni che proprio non vanno d’accordo

Secondo l’oroscopo, ci sono coppie dello zodiaco che insieme proprio non funzionano. Ecco quali sono i segni che proprio non vanno d’accordo.

Ogni segno dello zodiaco ha delle caratteristiche ben precise che consentono di individuare con chi si ha più possibilità di trovare affinità e con chi proprio non si riesce ad andare d’accordo. Senza dubbio, avere delle discussioni, diversi punti di vista in una coppia può accadere. Del resto, difficilmente si riesce ad ottenere un incastro perfetto!

Tuttavia, quando si parla di affinità di coppia è sempre bene prestare attenzione a cosa dicono le stelle. Grazie allo zodiaco, possiamo determinare quali sono le affinità maggiori tra i segni e quali, invece, sono talmente differenti, per cui litigano molto di più rispetto ad altri.

L’amore vince su tutto, questo è certo, ma ci sono volte in cui a mettere lo zampino ci sono le stelle. Ecco quali sono le coppie che, per le loro differenze o per le loro affinità, tendono a discutere più degli altri.

Le coppie più litigiose dello zodiaco

Se è vero quello che dice la vecchia canzone di Jimmy Fontana “l’amore non è bello se non è litigarello”, allora ci sono coppie dello zodiaco che, vuoi per le troppe differenze o per le troppe affinità, fanno vere e proprie faville!

Tra le coppie più litigiose dello zodiaco troviamo Sagittario e Pesci. Secondo le stelle, sono una coppia che mai potrebbe convivere in maniera serena per via delle profonde diversità che intercorrono tra loro. Un’altra accoppiata destinata a scontrarsi è Ariete e Capricorso. La mania di controllo dei nati sotto il segno del Capricorno è totalmente incompatibile con l’impulsività che caratterizza gli Ariete, insomma meglio prendere strade diverse.

Infine, tra le coppie più incompatibili di tutti i segni, troviamo l’accoppiata Toro – Leone, un vero scontro tra titani. Come molti sanno, si tratta di due segni molto dominanti verso gli altri, elemento che in una relazione di coppia non fa ben sperare, anzi potremmo considerarlo tra i peggiori abbinamenti zodiacali. Un altro rapporto, piuttosto, bizzarro è quello tra i nati sotto il segno della Bilancia e i Cancro. I Bilancia sono notoriamente solidali e sempre attenti a non ferire nessuno, caratteristiche che fanno letteralmente a botte con l’impulsività del Cancro, un ostacolo che potrebbe mettere in seria difficoltà la sintonia a lungo termine tra i due.