Privazione del sonno, i rischi che corri se dormi poco: non sono pochi

La qualità del nostro sonno influenza notevolmente la qualità della nostra vita. Dormire male comporta non pochi rischi. Ecco cosa succede quando si dorme poco e male.

Avere un riposo notturno di buona qualità influenza moltissimo la nostra vita quotidiana. Di norma, per un individuo adulto è necessario dormire indicativamente tra le 7 e le 8 ore, anche se in alcuni casi potrebbero essere indispensabili anche 9-10 ore oppure bastare 5-6 ore. In ogni caso, un’adeguata quantità di sonno è fondamentale per risvegliarsi riposati e attivi, di buonumore e pronti ad affrontare i ritmi frenetici della giornata.

Al contrario, chi soffre di disturbi del sonno avverte stanchezza cronica, forti cali di attenzione e un notevole aumento dell’irritabilità e degli stati emotivi e depressivi, che con il passare del tempo possono comportare anche a problematiche più serie. In Italia, quasi un adulto su 4 dorme poco e male e ad esserne colpite, principalmente le donne. Dati piuttosto preoccupanti, considerato che la privazione del sonno comporta rischi anche seri per la salute. Ecco quali sono i pericoli a cui si va incontro se si dorme poco.

Privazione del sonno: cosa succede quando si dorme poco

I rischi a cui va incontro il nostro fisico e la nostra mente quando non si dorme abbastanza sono numerosi e alcuni potenzialmente pericolosi. Per questo motivo, è indispensabile agire per tempo e cercare di risolvere il più velocemente possibile il problema.

Dormire poco o male comporta conseguenze anche serie. Addirittura, secondo alcune recenti ricerche, ci sarebbe un nesso di casualità tra la mancanza di sonno e l’insorgenza di alcune forme cancerogene, alcune anche piuttosto aggressive come il tumore al seno o al colon rettale. Inoltre, alcuni studiosi sostengono che chi non ha una buona qualità di sonno ha maggiori probabilità di incappare in problemi cardiologici o di esporsi maggiormente alla comparsa di diabete e ipertensione.

La privazione del sonno comporterebbe anche un significativo abbassamento delle difese immunitarie, per non parlare dei problemi neurologici a cui si va incontro. Chi dome poco e male o non dorme affatto, avrebbe maggiori possibilità di perdere tessuto cerebrale. Insomma, le ore di riposo notturno non solo ci consentono di ricaricare le nostre energie sono indispensabile al benessere del nostro organismo sotto tanti punti di vista. Dunque, è meglio individuare le cause che ci portano a dormire poco e cercare velocemente un rimedio.