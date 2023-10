Se vuoi vivere una vita serena lasciati alle spalle questi pesi emotivi: la ricetta per “rinascere”

I pesi emotivi influenzano e non poco la vita delle persone e alla lunga questi pensieri negativi possono guastare il benessere psicologico

La sfera emotiva delle persone è qualcosa di indecifrabile e spesso può essere molto fragile. Le esperienze del passato e del presente sono determinanti in tal senso e purtroppo anche quelle negative possono influenzare le decisioni da prendere lungo il cammino.

Ciò accade soprattutto quando ci si porta degli enormi pesi dentro che non si riesce in alcun modo ad espellere. Alla fine finiscono per rallentarci e per stancarci emotivamente. Vediamo quindi cosa bisogna fare per debellarli definitivamente così da poter prendere il controllo della propria esistenza.

Come lasciarsi alle spalle i pesi emotivi una volta per tutte

Il primo passo da fare è abbandonare le auto-imposizioni, ovvero quei divieti che ci portiamo dietro fin da piccoli. Privarsi di qualcosa che in realtà si vuole fare non fa che alimentare il malessere e di conseguenza si diventa anche più insicuri. In questi casi è facile cadere nel tunnel dell’inutile che ci provo o va finire sempre nello stesso modo. Abbandonare questa parte di sé può sbloccare le persone e farle cambiare radicalmente prospettiva.

Comprendere ciò che si vuole veramente può apparire come qualcosa di scontato, eppure alle volte non è per niente semplice. Spesso si cade nella trappola di fare cose più per compiacere gli altri o per tener a bada le critiche piuttosto che per soddisfare la propria volontà. Non è mai troppo tardi per iniziare a dare priorità alle proprie idee e decisioni.

Mai pensare che non si possa crescere e migliorare. La vita concede delle opportunità inaspettate che bisogna assolutamente saper cogliere. L’importante però è avere la consapevolezza del proprio valore. C’è chi è già riuscito a colmare questo step e chi invece deve trovare quella forza per farlo e di conseguenza valorizzarsi.

Abbandonare il senso di colpa, non arrendersi mai e cercare sempre le risposte nel proprio cuore sono gli altri viatici da seguire per eliminare i pesi emotivi e aprire una nuova fase. Solo grazie ad un accurato lavoro di introspezione e ad un processo di accrescimento di autostima si possono raggiungere questi risultati. D’altronde ciò che conta davvero non è apparire belli e bravi agli occhi degli altri, bensì a se stessi, anche se ciò significa affrontare paure, critiche e fallimenti. Fa parte del gioco e solo chi poi ha la capacità di rialzarsi può spiccare definitivamente il volo.