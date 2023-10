Dating distaccato, opportunità o delusione: come capire se fa al caso tuo

Il dating distaccato, ovvero senza coinvolgimenti emotivi è sempre più diffuso tra i ragazzi. I pro e i contro di questa nuova tendenza che non fa per tutti

In una società di rapporti sempre più marginali si fanno ormai largo gli incontri senza fini sentimentali. Chiaramente al passo coi tempi è sempre meglio dargli dei connotati inglesi ragion per cui sono meglio conosciuti con il nome di dating distaccati. Soprattutto tra i più giovani si sta facendo sempre più largo questa opzione, che al massimo consente di avere dei rapporti occasionali senza poi dover pensare al prosieguo.

Il tutto avviene grazie alle moderne di applicazioni di incontri, che spuntano sul web come i funghi durante la stagione autunnale. C’è però chi non riesce a vivere tutto ciò con cinismo e spera sempre di trovare l’anima gemella o una persona con cui condividere di più di una serata di condivisione e passione.

Dating distaccato: quando è appropriato e quando è meglio lasciar perdere

Probabilmente chi ha questa visione farebbe bene a non tenersi alla larga dal dating distaccato. Può sempre e comunque generare delle illusioni che potrebbero sfociare in enormi delusioni. Di fatto questa “moda” si basa sul non avere aspettative particolari durante gli incontri. Si punta solo a conoscere le persone e nel caso a condividere un po’ di tempo, ma senza impegno insomma.

Di fatto ci si incontra con qualcuno e nel frattempo si chatta con altri proprio come si uscisse in amicizia con più persone. Non si tratta però di essere superficiali come potrebbe trasparire di primo impatto, bensì di voglia di non rischiare dopo relazioni finite bruscamente o appuntamenti deludenti.

In alcuni casi quindi lo si fa più per autodifesa che per reale sostegno della causa. Meglio evitare di crearsi inutili aspettative che poi non si concretizzano e lasciano l’amaro in bocca. Sintetizzato potrebbe essere esattamente questo il concetto. Anche gli psicologi lo hanno spiegato così, ma al contempo c’è sempre una controparte che però potrebbe essere maggiormente coinvolta.

Dunque se da un lato è una mera opportunità di passare del tempo insieme senza implicazioni romantiche, in cui se proprio c’è un’attrazione fisica particolare ci si può lasciare andare ad una notte focosa, dall’altro può allontanarci dalla realtà. Infatti il mondo non è caratterizzato solo da conoscenze mordi e fuggi, ma anche da legami più stabili. Non avere la possibilità di un secondo appuntamento preclude di conoscere il vissuto di quella persona, che magari di primo impatto ha stuzzicato la nostra curiosità. Insomma, pro e contro da ponderare in maniera minuziosa.