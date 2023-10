I segni zodiacali che notoriamente NON mantengono le promesse: non illuderti più

Secondo l’astrologia esistono alcuni segni che più di altri hanno la fama di non mantenere le promesse. Scopriamo quali sono i più inaffidabili e per quali motivi

A tutti è capitato di restare delusi da un amico o da un partner per un impegno non rispettato o una promessa non mantenuta. Sia che si tratti di un caffè rimandato per l’ennesima volta per un qualcosa di apparentemente più interessante, o magari anche per qualcosa di più serio, come un aiuto per un trasloco o per un supporto morale dopo la fine di una relazione.

In questi casi potremmo sembrare noi troppo pignoli e i nostri amici irrispettosi, ma potrebbe capitare che dietro questi comportamenti ci siano gli astri. Esatto, è strano ma è proprio così: alcuni segni zodiacali sono più inclini rispetto ad altri a non mantenere le promesse.

I segni zodiacali che non sono in grado di rispettare la parola data

Sul podio sembrerebbero esserci i nati sotto il segno dell’Ariete. Tratto dominante degli ariete è sicuramente l’impulsività, che sarebbe poi la causa delle loro promesse non mantenute. Infatti, la loro natura impulsiva porterebbe questi individui a fare promesse nella foga del momento e subito dopo a dimenticarsene.

Poi ci sono coloro appartenenti al segno del Gemelli. Infatti, essendo delle farfalle sociali, hanno dei piani e degli interessi in continua evoluzione. Quindi, nonostante la loro sincera voglia di volerci incontrare per quel famoso caffè, i loro piani in divenire li dirotterebbero su altro e, come conseguenza, si ritrovano a dimenticare il loro impegno.

E poi c’è sicuramente il segno del Leone, il segno che più di tutti possiede carisma e sicurezza. E forse, sarà proprio il loro egocentrismo a far sì che gli impegni con gli altri, se non perfettamente in linea con i propri interessi, passino in secondo piano. Il risultato? Sempre lo stesso: atteggiamento irrispettoso e promesse non mantenute.

E poi ci sono anche altri segni che, seppur per motivazioni diverse, tendono a finire in questa cerchia. Il Sagittario, ad esempio, essendo un amante della libertà e dell’avventura, potrebbe prometterci di partecipare al nostro evento, ma poi ritirarsi all’ultimo momento per una nuova grande opportunità in giro per il mondo.

O ancora l’Acquario, ribelle e imprevedibile, potrebbero venir meno al loro impegno per inseguire una nuova causa rivoluzionaria. In ultimo, ancora i nati sotto il segno dei Pesci, inguaribili sognatori. Essi infatti potrebbero avere sinceramente l’intenzione di portare a termine un determinato progetto o di aiutarci in altro, ma potrebbero essere distratti dai loro sogni ad occhi aperti, fino a dimenticarsi della realtà che li circonda.