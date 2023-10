La birra fa male? Lo studio parla chiaro: può essere molto più salutare di ciò che pensi

Un’interessante lavoro di ricerca ha portato alla luce gli effetti benefici del consumo moderato di birra. Possono beneficiarne sia il corpo che la mente

Uno dei luoghi comuni più diffusi è quello secondo cui bere la birra faccia male. Ovviamente se si esagera non può che essere così, ma qualora il tutto venga fatto con moderazione allora si possono aprire degli scenari incredibili e mai contemplati prima d’ora.

A tal proposito è stata condotta una sperimentazione dal National Center for Biotechnology Information (Centro Nazionale per le Informazioni Biotecnologiche) che ha chiarito che si può trarre giovamento bevendo la birra in maniera contenuta. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta e quali dati sono emersi in maniera piuttosto chiara ed inequivocabile.

Bere la birra senza esagerare fa bene: i risultati dello studio parlano chiaro

In pratica l’istituto statunitense ha svolto un’analisi secondaria dei dati delle indagini sanitarie nazionali del 2012 e del 2017 relative a 33.185 individui di età pari o superiore a 18 anni per valutare il consumo di birra in relazione alla salute percepita, alle limitazioni funzionali, alla salute mentale e al supporto sociale.

Sono stati presi come parametri l’associazione del consumo di alcol (astemi, ex bevitori, bevitori occasionali, bevitori moderati di birra e forti bevitori di birra) con la salute percepita (scarsa o buona), eventuali limitazioni (nessuna, fisica, mentale o entrambi), intensità (nessuno, lieve o grave), salute mentale (scarsa, media o buona) e supporto sociale (scarso, medio o buono).

Le analisi sono state tarate per sesso, età, classe sociale professionale, livello di istruzione, luogo di residenza, livello di attività fisica, informazioni sulla dieta, fumo e indice di massa corporea. Rispetto agli astemi, i bevitori occasionali e moderati di birra erano associati ad una migliore salute mentale e auto-percepita, ad un migliore supporto sociale ed erano meno propensi a limitazioni fisiche lievi o gravi.

Al contrario, gli ex bevitori patologici erano associati a indicatori peggiori di salute percepita, sia fisica che mentale. Stesso dicasi per quanto concerne il livello di supporto sociale rispetto agli astemi. Il consumo di birra alcolica ha quindi secondo i ricercatori una certa correlazione con la salute percepita, fisica, mentale e socio-emotiva.

Dunque quando si esce con gli amici lasciarsi andare a qualche birretta (a patto che non si debba guidare) è qualcosa che può essere circoscritto nell’ambito delle cose tranquille. D’altronde aiuta a star bene anche a livello sociale, il che non è proprio un piccolo particolare se si considerano le difficoltà che al giorno d’oggi si possono riscontrare in merito a questa delicata tematica.