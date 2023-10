Quante volte ci si può innamorare nella vita? Solo tre è vero amore secondo la scienza

Ci sono persone che cambiano partner molte volte e ognuna di queste parlano di amore ma quante volte ci si innamora davvero nella vita

I sentimenti sono qualcosa di così soggettivo che è difficile quantificarli e definirli. Ma uno studio si è dedicato proprio a questo argomento per provare a stabilire quale sia davvero il numero di volte in cui si è davvero innamorati di qualcuno. I risultati hanno sorpreso il web e tutti si stanno facendo delle domande sul proprio vissuto.

Se avete tanti amori da ricordare forse non tutti erano poi così importanti, magari si trattava più di attrazione oppure di affetto a ancora ammirazione o necessità. Ma quali relazioni sono state davvero caratterizzate da un sentimento forte come l’amore? Ecco cosa ne pensa la scienza.

Solo tre volte era amore, le altre no: parla la scienza

Si dice che nella vita ci si innamori tre volte e uno studio conferma questa teoria. Ma perché succede?

Gli esperti affermano che il primo amore è quello che si vive da giovani e di solito rimane impresso per sempre. È un amore intenso che non si dimentica facilmente, anche dopo molti anni. Tuttavia, di solito finisce quando si diventa più maturi e i partner non sono più interessati a continuare la relazione. Le personalità e il carattere cambiano con il passare del tempo ed emergono i veri pregi e difetti di entrambe le persone. In poche parole, non si è più disposti a fare compromessi.

Il secondo amore è un po’ più complicato. Crescendo, diventiamo più esigenti e probabilmente nessuno ci riconosce, rispetto a come eravamo in passato. La nostra personalità si è formata e sappiamo cosa vogliamo. Abbiamo la tendenza a cambiare frequentemente, anche nel campo degli affetti. Durante questo periodo ci sono alti e bassi, e il secondo amore potrebbe essere passeggero. Semplicemente non siamo sicuri di volerlo e non è ciò che ci interessa davvero.

Il terzo amore, l’ultimo, è quello che abbiamo sempre cercato. Si presenta inaspettatamente nella nostra vita quando meno ce lo aspettiamo. Potremmo pensare che non ci interessi, ma in realtà ci aiuta più di quanto crediamo. Questo amore è estremamente importante e non dobbiamo lasciarcelo sfuggire. Anche se può essere un periodo di incertezza, gli scienziati ci consigliano di abbracciarlo. È durante questo periodo che ci sentiamo veramente felici. Gli esperti sottolineano che non esiste una regola fissa per innamorarsi tre volte nella vita, ma è comunque un’esperienza molto diffusa.

Ogni persona vive la propria storia d’amore in modo diverso e personale. Ci sono anche coloro che trovano l’amore della loro vita al primo colpo o quelli che passano tutta la vita senza incontrare il vero amore. Quindi prendi queste informazioni come una curiosità e vivi le tue esperienze con spontaneità.