Dormine con i piedi verso la porta è sbagliato, se lo fai dovresti smettere subito: ecco perché

Sembrerà assurdo, ma secondo alcune credenze popolari, dormire con i piedi rivolti verso la porta è un grosso errore. Ecco perché non andrebbe mai fatto.

Ti sarà capitato di sentir dire “non si dorme mai con i piedi verso la porta”! Ebbene se lo fai, che tu sia scaramantico o no, meglio smettere subito! La ragione di questo suggerimento nasce da radicate credenze popolari e, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, è una frase di uso comune.

Sono tante le credenze popolari che riguardano la casa e in particolare la camera da letto. Ad esempio, guai a rifare il letto in tre persone, perché si crede che sia presagio di morte per quella più giovane. Altra cosa che non si dovrebbe mai fare è appoggiare determinati oggetti sul letto come i cappelli. Il divieto assoluto di poggiare un cappello sul letto nasce dal fatto che il medico poggiava velocemente il suo, in particolare, quando arrivava velocemente in una casa per visitare un paziente in punto di morte. Stessa sorte toccata anche agli omini appendiabiti, anche conosciuti come grucce. Mai poggiare questi oggetti sul letto, perché vengono appoggiate quando si veste un morto prima del funerale.

Tra le altre credenze legate al letto, anche il divieto assoluto di scendere dal letto dalla parte sinistra, questo perché la sinistra è notoriamente associata al demonio. Ma allora perché non si dovrebbe dormire con i piedi rivolti alla porta?

Dormire con i piedi verso la porta: ecco perché non dovresti farlo

Sono tantissime le credenze che riguardano la camera da letto, una delle più diffuse riguarda la posizione in cui è meglio dormire, per non attirare la malasorte. Questa convinzione è ancora oggi molto diffusa, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Ma perché, secondo la tradizione, dormire con i piedi verso la porta è sbagliato?

Forse inizi ad intuirlo! Il motivo è che questa posizione riporta alla mente quella dei defunti che, con i piedi rivolti verso la porta di accesso alla camera e le mani giunte in grembo, ricevono l’ultimo saluto. Dunque, dormire in questo modo, potrebbe attirare la sfortuna, per cui, è meglio evitare di replicarla quando si dorme.

Questa credenza è supportata anche dalle regole del Feng Shui, la disciplina orientale che suggerisce la perfetta disposizione degli spazi per vivere in armonia con le forze della natura e ottenere benefici in termini di benessere generale. Ebbene, secondo il Feng Shui, meglio evitare di dormire con i piedi rivolti alla porta perché, in caso contrario, i flussi di energia non sarebbero in armonia con l’individuo disturbando il sonno.