Messaggi vocali effimeri, si autodistruggeranno dopo l’ascolto: novità Whatsapp 2024

Quanta memoria liberata e quanti inconvenienti risparmiati con i messaggi effimeri e tra poco si aggiungeranno altre novità Whatsapp

Sembra un film della serie 007 invece è realtà e non sono destinata ad agenti segreti. Stiamo parlando della nuova funzionalità dell’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. Whatsapp ha delle importanti novità per i suoi utenti più esigenti, un metodo per avere sempre la memoria libera e per eliminare messaggi scomodi.

Ma di cosa si tratta esattamente? La nuova funzione, in realtà, è un’integrazione a quelle già esistenti. Ma il suo funzionamento è davvero incredibile in termini di facilità di utilizzo e rapidità. Un servizio in più che gli sviluppatori hanno voluto dare a tutti i fedeli utenti fornendo sempre più vantaggi. Ecco cosa si sono inventati.

Gadget da 007 per Whatsapp, le novità 2024

Dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg riguardante la possibilità mantenere due account Whatsapp su un solo dispositivo, gli sviluppatori di Meta hanno elaborato una funzione molto richiesta dai milioni di utenti. Di cosa si tratta e come funzionerà la nuova opzione per il cancellamento dei messaggi vocali?

Sì, perché si tratta proprio di questo. Come succede già per i messaggi scritti anche per i vocali ora è possibile impostarne la cancellazione. A differenza dei vocali, però, non si può stabilire un tempo dopo il quale viene automaticamente cancellato, il sistema prevede una soluzione differente.

Infatti si tratta di stabilire se il vocale può essere ascoltato più volte o una volta sola per poi essere eliminato in automatico da Whatsapp. Si tratta di una scelta di Meta per proteggere gli utenti e la privacy personale di ognuno proteggendo informazioni sensibili con dati personali e riservati.

Ma come si fa ad attivare l’opzione vocali effimeri? Con l’attivazione della nuova funzione si nota che i vocali effimeri possono essere inviati con la stessa icona utilizzata anche in passato con i normali messaggi voce inviati normalmente. Ma c’è una differenza importante, l’icona. Questa avrà in più il numero 1 che sta a indicare la possibilità di scegliere di permettere l’ascolto del messaggio vocale solo una volta prima che venga distrutto.

La scelta di attivazione è dell’utente quindi niente accade da solo, attenzione alle impostazioni. I destinatari, invece, non hanno alcuna scelta e non possono salvare il messaggio ne registrarlo in nessun modo se non con apparecchiature esterne al dispositivo mobile quindi indipendenti dall’app di messaggistica Whatsapp. Una garanzia del rispetto di Meta per la sicurezza degli utenti.