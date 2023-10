Risparmiare sui farmaci si può, ecco come fare: guida all’acquisto consapevole

Spendere in medicine talvolta può essere frustrante, ma non per questo deve scoraggiarci dall’idea di risparmiare: ecco alcuni consigli.

Quante volte abbiamo sentito dire la frase “soldi buttati in medicine“? Quest’idea ci deriva sicuramente dal fatto che recarsi ad acquistare nei medicinali può essere un’esperienza spiacevole.

Spesso, infatti, associamo l’atto di recarci in farmacia a delle cattive notizie e un pessimo stato di salute.

A questo approccio negativo, poi, si aggiunge uno scontrino decisamente troppo alto, che aggrava la nostra situazione mentale.

Risparmiare sui medicinali, però, è più facile del previsto: vi spieghiamo come in una lista di consigli dedicati.

Adopera un utilizzo consapevole dei farmaci e delle loro proprietà

Come primo consiglio, bisogna sempre tenere a mente un principio fondamentale: i farmaci non sono caramelle, evitiamone l’abuso e acquistiamo solamente quelli di cui abbiamo reale bisogno. Per quanto alcuni prodotti possano somigliare ad elisir miracolosi, essi non esistono, nemmeno in farmacia. Può essere utile, in tal senso, imparare a distinguere i farmaci dai loro principi attivi, in modo da poter chiedere farmaci equivalenti invece di quelli di marca. Questo ti permette di risparmiare senza compromettere l’efficacia del trattamento.

Non è necessario neppure accumulare farmaci in gran numero: l’ideale è avere sempre 4-5 farmaci per emergenza in casa. Il resto può essere acquistato all’occorrenza, data anche la grande quantità di punti vendita sul territorio tra farmacie, parafarmacie e vendita negli ipermercati. Per lo stesso motivo, evitare “doppioni” con gli stessi principi attivi può aiutarci a risparmiare: tra i farmaci con l’ibuprofene come principio attivo, per esempio, si annoverano sia Brufen che Moment: acquistarli entrambi contemporaneamente non conviene, valuta quello più adatto a te anche in base alle controindicazioni, molto spesso reperibili online o grazie al proprio medico.

Generici contro marche, un’occasione per risparmiare

Se vuoi risparmiare, la prima opzione è sempre scegliere i farmaci generici, equivalenti ai farmaci di marca ma più economici. Se ti è stato prescritto un farmaco di marca, puoi chiedere al farmacista se esiste un farmaco equivalente a costo inferiore. Allo stesso modo, se hai tempo, confronta i prezzi tra i vari punti vendita: potrebbe capitarti di trovare un’offerta all’interno di un ipermercato non disponibile in farmacia, o viceversa.

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di farmaci con lo stesso principio attivo; va notato, tuttavia, che prodotti della stessa “marca” possono avere principi attivi differenti. Ad esempio, il Moment e il MomentAct contengono entrambi ibuprofene ma con dosaggi leggermente diversi. Assicurati di usare la dose giusta in base al tuo peso e ai consigli del medico.