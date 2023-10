Come risparmiare sull’acquisto dei biglietti del treno: la guida completa

Seguendo poche e semplici dritte si può risparmiare qualcosina al momento dell’acquisto dei biglietti del treno. Tutto quel che c’è da sapere in merito

Viaggiare in treno sta diventando sempre più comodo negli ultimi anni. Il sistema ferroviario italiano ha fatto enormi passi in avanti e anche per distanze medio e ampie la durata del viaggio non è poi così lunga. Basti pensare che in 5 ore e mezza si può arrivare da Roma a Trieste. Due città che non sono propriamente vicine.

Al contrario di quanto si possa pensare però nonostante siano più comodi e veloci i treni odierni sono anche più economici. Uno dei fattori che ha inciso in tal senso è sicuramente l’ingresso in questo mercato della compagnia Italo che di fatto ha introdotto la competizione in un settore in cui è sempre e solo esistita Trenitalia.

Risparmiare sui biglietti dei treni si può: le varie possibilità previste

Il risultato è che attualmente entrambe le compagnie offrono diverse opportunità ai viaggiatori anche grazie alla divisione in vari ambienti come low cost, economy, supereconomy, base e flex. In questo modo ognuno può decidere di che tipologia di servizio vuole usufruire e di conseguenza quale prezzo scegliere.

Un discorso che non è valido per i treni regionali, per i quali l’unica soluzione per abbattere i costi è l’abbonamento settimanale, mensile o annuale. Per le tratte medio lunghe invece c’è un ventaglio di promozioni decisamente ampio tra cui scegliere. Il risparmio medio può arrivare anche al 20% e in qualche caso particolare anche a percentuali più alte.

Esistono una serie di parametri da tenere in considerazione per poter realmente abbattere i costi e tra questi vanno annoverati: le offerte supereconomy e low cost, il tempo di prenotazione, il giorno in cui si viaggia, età del viaggiatore, la frequenza con cui si viaggia e il tenere sotto controllo le promozioni speciali.

Giocare d’anticipo è sempre una buona mossa sia per quanto concerne Italo sia per quanto riguarda Trenitalia. Una tratta Roma-Milano ad esempio si può acquistare anche al 50% in meno. Occhio alle offerte dedicate tra cui Carta Freccia Special, Promo 2×1, andata e ritorno Week end e promo andata e ritorno in giornata di Trenitalia e Italo Special e Promo andata e ritorno in giornata di Italo. Chi viaggia spesso invece può optate per un carnet biglietti o per un abbonamento questo a prescindere da quale delle due compagnie si sceglie. Occhio poi alle promo di “stagione” da monitorare costantemente sui siti ufficiali.