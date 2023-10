Stufa elettrica vs stufa a gas, quale consuma di più? Il confronto che non ti aspetti

Ecco quanto si consuma con la stufa a gas e quanto con quella elettrica. Scopriamo quale tra le due consente un maggior risparmio in termini di consumi

Le spese di riscaldamento durante la stagione fredda sono ormai diventate piuttosto onerose e le prospettive per il prossimo inverno non sono per niente confortanti. Per questo è bene ideare un piano per cercare di limitare la spesa il più possibile.

Le possibilità sono sostanzialmente due contemplano la stufa a gas o la stufa elettrica. Ognuna delle due ha dei pro e dei contro, basta imparare a conoscerli per capire quale può rappresentare la scelta migliore in base alle caratteristiche della propria abitazione. Andiamo quindi a vedere nella pratica quali sono i reali consumi.

Quanto consuma la stufa a gas

Lasciando da parte i costi di acquisto, la convenienza sta nel dispendio energetico e per quanto riguarda la stufa a gas è bene in primis fare attenzione alla tipologia di apparecchio e al combustibile che utilizza. Ci sono infatti la stufa a fiamma viva (GN) o a fiamma pilota (GPL). In linea generale le stufe a gas riescono ad erogare una potenza che può arrivare fino a 10 kW in 1 ora.

Se prendiamo come esempio una potenza media di 8 kW al costo di 0,40 euro al metro cubo, una stufa a gas può arrivare a far spendere circa 0,50 euro al giorno. Chiaramente è possibile adottare qualche accorgimento in grado di far risparmiare in bolletta, su tutti acquistare una stufa più performante che consente di riscaldare in tempi rapidi una camera.

Inoltre per mantenere il calore e non disperderlo prima del tempo è sempre opportuno controllare le guarnizioni delle porte e delle finestre e isolare il più possibile le pareti e il tetto. Tutto ciò a prescindere dal tipo di stufa a gas per cui si opta. La scelta quindi può non essere influenzata da questi fattori.

Quanto consuma la stufa elettrica

Passando alla stufa elettrica consuma tra i 300 e i 2.500 W e riesce a riscaldare un ambiente di 20-25 mq. Facendo una bozza di calcolo, una stufa elettrica da 2.000 W in un’ora consuma circa 2 kWh. Con un prezzo indicativo di 0,11 euro al kWh il consumo/costo di un’ora di stufa elettrica è di circa 0,11 centesimi di euro all’ora. Un uso intelligente di questa stufa può essere quella di accenderla nelle ore serali che notoriamente sono più fredde. Ma non è tutto. Avvalersi del regolatore di potenza può garantire contestualmente la giusta dose di calore di risparmio.