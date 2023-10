Come smascherare un marito traditore sulle chat

Al passo coi tempi è possibile smascherare un marito traditore tramite le più note applicazioni di messaggistica. Ecco come fare a comprendere certi comportamenti fedifraghi

Un partner traditore è tra le cose peggiori che potrebbero accaderci nella vita. Magari si pensa di condividere l’intera vita con una persona e invece poi al proprio fianco ci si ritrova un qualcuno completamente diverso. E ovviamente in peggio.

Problemi di coppia potrebbero sorgere per i motivi più svariati, come incomprensioni legate ad un determinato periodo, ma anche a causa di sfaccettature caratteriali che non sempre si riescono a limare e alla lunga tendono a logorare il rapporto. Ma un conto è troncare un rapporto per motivazioni oggettive e condivise da entrambe le parti, un altro è addormentarsi con qualcuno che prima di tornare a casa la sera si è dedicato ad un’altra relazione, che si cerca di occultare magari con regali o comportamenti gentili.

Tutte le indicazioni utili per comprendere se un marito sta tradendo la moglie

Nell’era degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica istantanea, anche i rapporti personali e amorosi in qualche modo ne sono coinvolti. Ci si sente molto più spesso rispetto ad un tempo, magari anche semplicemente con dei messaggini durante l’arco della giornata per dirsi che si sta pensando all’altra persona, o ancora con un messaggio vocale, un emoticon o altre opzioni. E si ha anche la possibilità di sapere subito se l’altra persona è connessa o da quanto tempo non è online, se ha visualizzato o ricevuto il messaggio e tanto altro.

In alcuni casi però è stato proprio grazie a queste applicazioni che sono stati scoperti dei tradimenti. Rispetto al passato, infatti, la tecnologia può aiutarci a farci individuare comportamenti sospetti che in qualche modo ci lanciano un allarme. Ad esempio, potrebbe risultare alquanto strano un contatto memorizzato con un nome strano o in codice, soprattutto se si nota che l’altra persona trascorre molto tempo a messaggiare o a parlare con questo nome insolito. Il sospetto sorgerebbe a chiunque: perchè non memorizzare un nome reale?

O ancora, spesso dei campanelli d’allarme potrebbero anche essere le varie password o i blocchi Face ID. Addirittura gli imbroglioni potrebbero utilizzare delle tecniche per dare meno nell’occhio, come bloccare solo determinate applicazioni che vengono utilizzare per chattare con l’amante e non l’intero dispositivo. Oppure, altri sospetti potrebbero derivare da atteggiamenti sfuggenti, quando appunto si nascondono le funzionalità di “ultimo accesso” e “online” per evitare essere accusati di chattare ad orari strani, chissà con chi.

Ci sarebbero poi ancora altri motivi che potrebbero indurre il partner a sospettare di essere tradito. Se l’altro è sempre attento a cancellare le proprie conversazioni senza una motivazione apparente, se si nasconde quando utilizza delle app di messaggistica e poi sta sempre lì a cancellare il contenuto o comunque sostiene di parlare con amici e parenti ma poi, appunto, la lista chat è sempre vuota, forse pensar male è lecito.

Altri segnali potrebbero essere dettati da un utilizzo eccessivo del cellulare, un aumento di telefonate e messaggi ad orari particolari e con contatti misteriosi. Insomma, il tradimento o meglio il traditore potrebbe essere davvero davanti ai nostri occhi!