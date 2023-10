Esiste un’isola in cui non si può utilizzare lo smartphone e si trova proprio vicino a te

Si tratta di un’isola piuttosto affascinante e poco conosciuta, ma che consente di potersi disintossicare dai dispositivi digitali e dai social network

Avete mai provato ad immaginare un posto in cui non esistono gli smartphone? Se la risposta è sì, sappiate che questo desiderio può diventare realtà. Esiste infatti un’isola in cui non esistono questo genere apparecchi e dove ci si può lasciare alle spalle almeno per un po’ chiamate, messaggi e notifiche.

Essendo disabitata non si corrono questo genere di pericoli, non ci sono le strutture adeguate per supportare la rete e di conseguenza chi decide di visitarla dovrà fare necessariamente a meno della tecnologia. Poco male se si pensa che invece ci si può godere una natura incontaminata tra le più belle del pianeta.

Qual è e dove si trova l’isola in cui non si può usare lo smartphone

Si tratta dell’isola di Ulko-Tammio situata in Finlandia, dove non ci sono abitanti e si può pernottare in piccole casette in legno tipiche della Scandinavia. Per coloro che amano il contatto diretto con l’ambiente c’è anche l’opzione campeggio. Basta munirsi di una bella tenda resistente ed il gioco è fatto.

Dunque, il luogo ideale in cui andare quando si arriva al punto di saturazione e non si riescono più a tollerare e-mail, telefonate e altre noiose interazioni tecnologiche. D’altronde fa bene sia al corpo che alla mente distrarsi e non pensare sempre a ciò che succede nel mondo virtuale e in rete.

Al contempo però non si possono scattare foto col proprio telefono (un vero peccato vista la suggestione del posto) e non si sentiranno logoranti urla di altre persone che parlano al telefono o mandano messaggi vocali. Un ritorno al passato che chiaramente non fa per tutti, soprattutto per chi è nato e cresciuto tra questi “comodi” strumenti.

Chi invece ricercava una soluzione del genere da tempo, finalmente ce l’ha a portata di mano. Ormai con un paio d’ore di volo si arriva facilmente nella penisola scandinava e una volta giunti lì con una nave si potrà raggiungere questo piccolo paradiso terrestre in grado di regalare delle emozioni autentiche e prive dell’ausilio dei mezzi di comunicazioni. Solo aria fresca (anche un po’ troppo), distese di verde e l’eco del mare del Nord che ha sempre un fascino particolare. Non resta che provare così da poter provare questa esperienza decisamente in controtendenza con i ritmi della società odierna.