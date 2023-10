Aumento danni al cuore per i bambini, la causa è lo smartphone: riduci il tempo di esposizione

L’uso dei dispositivi mobili è diventato sempre più comune anche tra i bambini i quali stanno avendo notevoli danni alla salute

La preoccupazione che si sta creando sempre di più è quella dei potenziali danni alla salute per i bambini che l’uso prolungato di questi dispositivi può causare. Alcuni di questi sono molto più gravi del previsto e per questo motivo è necessario intervenire immediatamente con la riduzione dell’esposizione ai monitor.

Fissare continuamente lo schermo può essere molto dannoso in particolare per i più piccoli che sono ancora in via di sviluppo. Gli occhi ne risentono per primi ma ci sono anche altri disturbi gravi che possono intervenire e creare problematiche preoccupanti per i giovani. Ecco quali sono e come prevenirli.

Dispositivi mobili, i bambini si ammalano se troppo esposti

Uno dei principali timori sulla salute dei bambini che fissano troppo a lungo i display di smartphone e tablet, riguarda l’impatto sulla salute fisica dei bambini. Passare molto tempo con lo sguardo fisso su uno schermo può causare problemi agli occhi come affaticamento visivo, secchezza oculare e, in alcuni casi, miopia. L’esposizione frequente alla luce blu emessa dai dispositivi mobili può influire negativamente sul sonno e sui ritmi circadiani.

Inoltre, numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra l’uso intensivo dei dispositivi mobili e problemi di salute mentale nei bambini. L’eccessiva esposizione ai social media o ai contenuti inappropriati può contribuire all’insorgenza di disturbi dell’umore, ansia e depressione. Inoltre, il tempo trascorso sui dispositivi mobili può portare a un isolamento sociale, poiché i bambini sono meno propensi a fare attività all’aperto o a interagire con gli altri.

Inoltre l’uso eccessivo di smartphone e tablet può comportare pericolosi danni cardiaci per i bambini. Stare seduti per lunghi periodi di tempo e fissare uno schermo può portare a un aumento della sedentarietà, che è associata ad un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiache, obesità e diabete. Inoltre, stare troppo a lungo dinanzi a uno schermo può portare a uno stile di vita meno attivo, influenzando negativamente lo sviluppo muscolare e osseo dei bambini.

Per ridurre i tempi di esposizione e minimizzare i possibili danni alla salute, è importante stabilire delle regole chiare e sane riguardo alla loro utilizzo. Alcuni suggerimenti pratici possono includere:

limitare il tempo di utilizzo giornaliero dei dispositivi mobili e stabilire periodi di pausa regolari;

promuovere l’attività fisica e il gioco all’aperto;

incoraggiare l’interazione sociale in persona;

Creare ambienti sereni senza schermi, display, monitor soprattutto in camera da letto.

L’attenzione al benessere dei bambini passa dalla vigilanza degli adulti che devono essere informati sulle conseguenze di atteggiamenti sbagliati dei giovani in crescita. Chiedere aiuto al proprio pediatra o medico curante può essere una valida scelta per verificare la salute del bambino e farsi consigliare sull’utilizzo di mobile.