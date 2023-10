Come capire se una persona è interessata a te: ecco i gesti inequivocabili

Attraverso alcuni segnali è possibile captare l’interesse di una persona nei tuoi confronti. Ecco cosa non dovresti sottovalutare.

Non è sempre così semplice capire se qualcuno prova interesse per te, ma vincere questa sfida è possibile facendo attenzione ad alcuni segnali che volontariamente o involontariamente vengono lanciati.

Spesso, il linguaggio del corpo trasmette molto più di mille parole, per cui, se ti stai chiedendo se la persona che ti fa battere il cuore sia o meno interessata a te, non dovresti concentrarti solo sulle parole, ma prestare attenzione ai suoi gesti, alle sue reazioni, perché potrebbero fornirti informazioni preziose.

Ci sono segnali davvero inequivocabili che potrebbero aiutarti a capire se gli piaci davvero. Sorrisi, posture, sguardi, respiro… sono tanti i gesti che possono farti capire se piaci davvero ad una persona. Di seguito vediamo nel dettaglio a cosa è bene prestare attenzione per capire se una persona è interessata.

Ecco i segnali a cui prestare attenzione per capire se è interessato a te

Quando si ha la fortuna di incontrare qualcuno che ti fa battere il cuore, sorge spontaneo fantasticare su cosa l’altra persona provi. Ma come capire se una persona è interessata o meno a te? Secondo gli esperti in ambito sentimentale, ci sono dei segnali che una persona trasmette, talvolta anche inconsapevoli, che potrebbe aiutarti a fare chiarezza. Attraverso il linguaggio del corpo, potresti dedurre qualcosina: sguardi, atteggiamenti e posizioni, sono segnali che non vanno sottovalutati, anzi, potrebbero indicare un forte interesse.

Se hai notato che la persona che ti interessa non ti toglie lo sguardo di dosso, come fossi per lui una vera e propria calamita, potrebbe volerti comunicare la sua disponibilità ad approfondire la conoscenza. Una persona fortemente attratta da te, inoltre, mostra interesse per quello che pensi, ti chiede consigli, ti coinvolge nelle sue scelte. Poi, fa di tutto per trascorre del tempo con te, per starti vicino ed essere presente anche fisicamente.

Ovviamente, una persona interessata cerca di mostrarti sempre i suoi lati migliori, per cui, potrebbe cercare di impressionarti ogni volta che ne ha l’occasione. Spesso, chi ha un interesse verso una persona cerca il contatto fisico, anche accidentale. Ad esempio, potrebbe cerca di toccarti il braccio mentre ti parla o spostarti una ciocca di capelli dal viso. Insomma, se hai notato tutti o qualcuno di questi segnali potresti piacergli davvero, quindi, metti da parte le paure e fai il primo passo!