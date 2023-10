Classifica città più vivibili d’Italia: tutti i luoghi in cui si vive meglio nel Bel Paese

Come di consueto anche quest’anno è stato stilato il report Ecosistema Urbano di Legambiente. Ecco la classifica completa delle città in cui si vive meglio in Italia

L’appuntamento con la classifica delle città più vivibili d’Italia si rinnova anche quest’anno. L’importante e curioso report Ecosistema Urbano è frutto della collaborazione tra Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, che purtroppo hanno potuto constatare un quadro non proprio roseo e sempre in peggioramento negli ultimi 30 anni.

Infatti le nostre città sono cresciute in termini di popolazione e dimensioni, ma vivono diverse situazioni di emergenza legate allo smog, al numero di auto circolanti, all’inefficienza dei trasporti pubblici e alle perdite della rete idrica. Altra nota dolente è il tasso medio di motorizzazione tra i più alti d’Europa con un rapporto di 66,6 auto per ogni 100 abitanti. Tra le note positive ci sono la diffusione della raccolta differenziata e l’aumento delle piste ciclabili.

La classifica 2023 delle città più vivibili d’Italia: conferme in vetta, faticano i grandi centri

Andando però a vedere la classifica nel dettaglio al primo posto c’è Trento, seconda lo scorso anno e vincitrice due e tre anni fa. Aria pulita e diminuzione dei consumi idrici sono tra i suoi punti di forza maggiore. Al secondo posto invece c’è Mantova che ha fatto un gran balzo rispetto alla decima posizione dello scorso anno. Tutto ciò è soprattutto merito dell’aumento esponenziale delle persone che usufruiscono dei mezzi pubblici.

Terza piazza per Pordenone che guadagna ben due posizioni rispetto alla classifica di dodici mesi fa. Tra i miglioramenti riguardanti la provincia del Friuli Venezia Giulia ci sono la diminuzione dei rifiuti urbani e l’abbassamento dei consumi idrici. Passi in avanti importanti anche per quanto concerne il trasporto pubblico e l’aumento delle infrastrutture per le biciclette.

Restano invece costanti i grandi centri che continuano a faticare nel rispondere alle esigenze urbane. Milano, Torino, Bologna e Firenze sono alle prese con il problema smog mentre Roma e Catania con il traffico e le difficoltà inerenti il trasporto locale. La Capitale purtroppo deve sopperire anche al problema di rifiuti così come Palermo, Catania e Firenze.

Tra i problemi di Venezia c’è anche quello del suolo consumato, ma non potrebbe essere diversamente visto il numero di turisti che la invadono ogni giorno. Passi in avanti per quanto concerne la ciclabilità a Roma, Genova e Napoli dove però la situazione generale non può essere considerata per nulla soddisfacente.