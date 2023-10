I segni di una cattiva alimentazione? Ce li racconta il nostro corpo | Come imparare a mangiare sano

Ascoltare il nostro corpo può salvarci la vita, soprattutto quando si parla di alimentazione: ecco a cosa prestare attenzione.

La salute e il benessere del nostro corpo sono fortemente influenzati dalla qualità della nostra alimentazione, un aspetto spesso trascurato o sottovalutato.

Ad esempio, durante il lavoro, spesso ci limitiamo a consumare pasti veloci e poco salutari sulla scrivania, ignorando gli impatti negativi di un comportamento di questo tipo.

Il cibo spazzatura e le abitudini alimentari scorrette ci mettono a rischio, e il nostro corpo, prima o poi, reagirà con segnali inequivocabili che rivelano una cattiva alimentazione.

Se mangiamo male, il nostro corpo ne risentirà, manifestando chiari sintomi visibili. In particolare, esistono sei segnali che possono aiutarci a comprendere che qualcosa non va:

I sei segnali più importanti

Bocca amara e secca: Una sensazione costante di bocca amara e secca può essere associata a una cattiva alimentazione. La cosiddetta “secchezza delle fauci”, in particolar modo, è il primo segnale di una scarsa idratazione. Perdita di capelli: Una cattiva alimentazione può influire sulla salute del cuoio capelluto e portare a una maggiore caduta dei capelli. Per quanto la perdita di capelli possa essere ereditaria, non è da escludere che tra le cause di caduta dei capelli ci siano errori alimentari. Gonfiore addominale: Il senso di gonfiore e spasmi addominali indicano una digestione non corretta. Oltre a causare dolore, possono influenzare il nostro disagio in relazione al mondo esterno: troppo gas può condurre a problemi di meteorismo e flatulenza. Affaticamento costante: Una dieta inadeguata spesso causa una sensazione di stanchezza persistente. Non è un caso: gli alimenti carichi di conservanti non ci consentono di ottenere il giusto apporto vitaminico necessario a caricarci di energia per affrontare il quotidiano. Sbalzi d’umore: L’alimentazione scorretta può influenzare il nostro stato d’animo, causando nervosismo e cambiamenti d’umore. Va notato che molti cibi spazzatura contengono un alto apporto di zuccheri che può farci sentire molto bene, ma si consuma con altrettanta rapidità. Problemi cutanei: Spesso, con la consumazione di cibi non sani, sulla pelle compaiono imperfezioni cutanee che prima non erano presenti. Queste imperfezioni possono variare da eruzioni cutanee, come macchie rosse, a veri e propri eccessi di sebo che si manifestano in punti neri e brufoli.

Come migliorare: non temere di chiedere aiuto

Il fai-da-te non è sempre la scelta più auspicabile quando si riscontra una cattiva alimentazione. Per quanto sul web esistano molte pagine dedicate a diete preconfezionate, nel percorso verso una sana alimentazione è importante considerare gli aspetti invisibili a occhio nudo, come per esempio la rapidità del nostro metabolismo.

Riconoscere i segnali d’allarme è solo il primo passo per comprendere che le nostre abitudini alimentari necessitano di un miglioramento. Una dieta equilibrata e sana, creata da un professionista come un dietologo o un nutrizionista, può aiutarci a preservare la nostra salute e il nostro benessere. Iniziare a correggere le cattive abitudini, e integrare nella nostra vita una dieta prescritta, può salvarci la vita.