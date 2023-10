Navigare in sicurezza con le reti Wi-Fi pubbliche si può: ecco i trucchetti da conoscere

Il Wi-Fi pubblico è una grande comodità, ma al contempo può essere anche molto rischioso per i propri dati personali. Vediamo quali pericoli nascondono e come raggirarli

Sfruttare le linee Wi-Fi pubbliche sta diventando sempre più usuale vista la voglia delle persone di essere sempre e comunque connesse. D’altronde avere a disposizione la rete è ormai fondamentale per compiere molteplici azioni comuni come ordinare al bar o al ristorante (tramite QR code) o per verificare degli indirizzi dei posti in cui ci si deve recare.

Ciò però non deve essere fatto a cuor leggero visto che ci sono dei pericoli di non poco conto in cui ci si può imbattere. Nonostante sia protetta da una password il rischio di esporre le proprie informazioni a chiunque si trovi sulla medesima rete è reale e va sempre e comunque considerato.

Navigazione con le reti Wi-Fi pubbliche in sicurezza: come scongiurare le azioni degli hacker

Le minacce delle reti Wi-Fi pubbliche sono differenti e tra queste vanno annoverate la compromissione dei dati, le intercettazioni, le infezioni malware, i furti di identità e il dirottamento della sessione. Il tutto è opera degli hacker esperti che fanno di queste attività il loro pane quotidiano.

Questi soggetti possono penetrare nelle reti pubbliche in vari modi tra cui falsi hotspot Wi-Fi che inducono le persone a connettersi con l’inganno a reti che sembrano in apparenza legittime. Altra situazione da tenere sott’occhio è quella dei malware che vengono sfruttati dai criminali del web per prendere di mira gli ignari utenti.

Se si abilitano la condivisione di file durante la navigazione in una rete non protetta basta un click su collegamenti sconosciuti o su annunci popup per poter contrarre dei virus sui propri dispositivi e addirittura causare l’invio di malware direttamente al proprio telefono o al computer portatile.

Basta semplicemente prendere le giuste precauzioni così da poter navigare senza timori. In primis non trasferire informazioni protette in pubblico e controllare se i siti web su cui si naviga sono sicuri. Ogni click deve essere ponderato nel giusto modo e in tal senso è sempre bene verificare prima che i siti prescelti si avvalgano del protocollo di comunicazione Hypert Transfer Protocol Secure (HTTPS). Avere dei software antivirus affidabili può invece essere utile per proteggere i dispositivi da virus e spyware e altri programmi infetti che potrebbero intrufolarsi nel sistema mentre si utilizza una rete differente quella di casa propria.