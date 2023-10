Segni zodiacali: due Ariete possono stare insieme? Il loro grado di affinità è tutto da scoprire

Spesso secondo le stelle due persone appartenenti allo stesso segno zodiacale non possono stare insieme. Andiamo a scoprire se anche in questo caso è così

Le affinità tra i segni zodiacali sono qualcosa di non semplice da comprendere. Alle volte possono essere piuttosto complicate da decifrare soprattutto se la sinergia riguarda due persone appartenenti allo stesso segno.

In queste sede andremo ad approfondire qual è il grado di intesa sia in amicizia che in amore di due individui nati entrambi sotto il segno dell’Ariete. Può funzionare o meglio lasciar perdere per evitare problematiche future? Ecco cosa bisogna sapere su questa interessante e al contempo intricata tematica.

Ariete e Ariete: compatibilità in coppia

Partiamo dal presupposto che si tratta di un incontro tra due parti, che dà vita ad una grande carica di energia e al desiderio di prevalere l’una sull’altra. Una sorta di sana competizione in cui entrambe possono approfittare delle comprensione reciproca inerente i propri bisogni e i propri spazi.

Dunque si può coesistere ma al contempo è bene che una delle due parti faccia un piccolo passo indietro e cerchi di sopire questo istinto possessivo. Solo così la storia può davvero funzionare ed essere piacevole e al contempo accattivante. Al contrario invece se ognuno restasse fermo sulle proprie convinzioni le cose potrebbero degenerare.

D’altronde gli Ariete sono già di natura molto passionali, esigenti e spesso convinti di avere ragione. Potrebbero scaturire quindi delle discussioni piuttosto lunghe e complicate. In generale quindi può esserci un equilibrio se si rispettano determinate condizioni e lasciandosi andare all’incoraggiamento a vicenda nel lavoro e nei contesti sociali.

Rapportata alla dimensione meramente sessuale tra gli Ariete la compatibilità è molto alta visto che conoscono l’esigenze a letto della controparte. Nelle loro relazioni intime regna la passione e l’ardore che si sa in questi frangenti può aiutare a portare avanti il rapporto a prescindere dal fatto che sia occasionale o stabile.

Compatibilità in amicizia

In amicizia invece lo scenario è decisamente differente. Si tratta di un rapporto che già in generale non si sposa bene con l’ego di questo segno. Ci sono troppe ambiguità e libertà che proprio non si riescono a tollerare. Per effetto di ciò due Ariete laddove sia possibile preferiscono essere buoni amanti, migliori partner o una famiglia inseparabile, ma mai amici. Investire in questo sentimento non è per niente ipotizzabile. Meglio lasciarlo agli altri e continuare per la propria strada.