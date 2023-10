Trovare lavoro oltre gli “anta” senza esperienza non è impossibile: alcuni consigli da seguire

Se a 40 anni ti ritrovi con un CV vuoto e devi iniziare a lavorare, non demordere: un inizio difficile può portare risultat insperati.

Per trovare lavoro a 40 anni senza esperienza è fondamentale adottare una strategia ben definita. Seguire delle linee guida può aiutarti anche quando il tuo bagaglio di esperienze professionali è limitato rispetto ai concorrenti.

Per avere successo in questa impresa è essenziale superare alcune sfide che spesso risiedono nella tua mente. La paura dell’età e dell’inesperienza professionale può essere un ostacolo da affrontare.

Imparare a gestire il timore del rifiuto e a trasformare l’esperienza accumulata nel corso degli anni in un vantaggio è un passo importante verso il successo.

L’utilizzo di qualità personali come la pazienza, la curiosità intellettuale e la creatività può essere un’arma vincente: ecco come imparare a valorizzarsi.

Imparare a sfruttare ogni nostra capacità: CV e Networking

Il primo passo della ricerca di un lavoro è sicuramente la compilazione del curriculum vitae. Per quanto un CV privo di esperienze lavorative possa intimorirci, mutiamo la nostra mentalità fino a renderla positiva e ricordiamo di includere sempre eventuali corsi di studi e di formazione, un breve testo sulle nostre soft skills (le capacità attitudinali e personali), e una buona impaginazione grafica, anche grazie all’utilizzo di servizi online: anche l’occhio vuole la sua parte.

L’età ti garantisce una rete di contatti, sia fisici che virtuali, molto estesa. Questa rete può fungere da solida rete di sicurezza, rendendo meno difficile affrontare situazioni scomode, e i contatti diretti e quelli stabiliti attraverso i social network possono aprire nuove opportunità, a condizione che vengano gestiti in modo adeguato. Sempre più spesso reclutatori e potenziali datori di lavoro esaminano preliminarmente i candidati attraverso questi canali. Pertanto, la gestione della reputazione digitale riveste un ruolo centrale per essere presi sul serio nel mondo del lavoro.

Cercare lavoro focalizzandosi su un obiettivo

Per massimizzare le tue possibilità devi agire su diversi fronti, come rispondere agli annunci online e sfruttare le risorse di orientamento fornite dalle Agenzie regionali per il lavoro. Networking e CV non saranno sufficienti per trovare lavoro se non investi nella risorsa più preziosa che puoi offrire sul mercato del lavoro: la formazione professionale. I corsi di specializzazione e aggiornamento forniscono gli strumenti per definire il tuo campo di azione nella ricerca di lavoro e, soprattutto, aumentano le competenze di coloro che possono tenere il passo con un mercato del lavoro in costante evoluzione in ogni settore.

Anche investire nella stessa passione con cui coltiviamo i nostri hobby può essere un’idea. Talvolta, infatti, ci dimentichiamo l’importanza di questi ultimi, che potrebbero diventare una vera e propria attività lavorativa: grazie alla moderna realtà degli shop online, decidere di investire nelle nostre passioni, come divulgatori o piccoli artigiani, non è impossibile. Esplora le opportunità di lavoro da questa nuova prospettiva o, se preferisci una realtà già ben formata, consulta i siti ufficiali della tua Provincia o Regione per i bandi dedicati a persone in cerca di occupazione.