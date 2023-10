Bonus Part Time, come funziona e a chi spetta: ecco tutti i dettagli

Estensione dei termini, requisiti ed importo: tutti i dettagli del nuovo “Bonus Part Time” elargito dagli enti, ecco come funzionerà.

Per poter vivere al meglio, è bene imparare ad informarsi sulla possibilità di usufruire dei Bonus messi a disposizione dal governo: potrebbero aiutarci a sostenerci economicamente.

Il bonus part-time, per esempio, è un incentivo finanziario e una misura di sostegno al reddito destinato ai lavoratori con contratti a tempo determinato o indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato, che svolgono la loro attività solo in periodi specifici durante la settimana, il mese o l’anno.

Il decreto fiscale collegato alla Manovra Finanziaria 2022-2023 ha confermato e ampliato il bonus part-time anche per l’anno in corso, apportando diverse modifiche ai requisiti di accesso.

Vediamo assieme quali sono gli altri requisiti per poterne usufruire.

Requisiti per poter fare richiesta

La principale novità riguarda l’eliminazione del requisito del contratto di lavoro part-time di tipo verticale per il 2022-2023. Ciò significa che il bonus part-time rinnovato per il 2023-2024 sarà accessibile a tutti i lavoratori con un contratto di lavoro part-time ciclico, non limitato al tipo verticale.

Al fine di accedere al rinnovato bonus part-time per il 2023-2024, è necessario soddisfare anche i seguenti requisiti: non essere titolari di altri contratti di lavoro dipendente al di fuori di quello per cui si fa richiesta; non essere beneficiari della Naspi, l’indennità di disoccupazione; non essere titolari di trattamenti pensionistici. Se possiedi questi requisiti, gli standard per molti bonus, ecco come procedere a fare domanda e a quanto corrisponderà l’importo erogato.

Modalità di richiesta e importo

Il bonus part-time per il 2023-2024 non verrà erogato automaticamente ai beneficiari identificati, ma sarà necessario presentare una richiesta specifica all’INPS. Le procedure per richiederlo dovrebbero rimanere le stesse dell’anno precedente e possono essere effettuate presentando una domanda direttamente online sul sito dell’INPS seguendo la procedura specifica, che sarà resa nota, e accedendo tramite le credenziali Spid, Cie o Cns; contattando il numero verde dell’INPS (803164 da rete fissa o 06164164 da numero cellulare); rivolgendosi un Caf o a un Patronato.

Sebbene i requisiti per ottenere il bonus part-time 2023-2024 siano stati ampliati, l’importo del beneficio rimane invariato. Secondo le informazioni più recenti, l’importo del bonus part-time per il 2023-2024 sarà di 550 euro, erogato una tantum (quindi una sola volta e in un’unica soluzione) dopo la presentazione e l’accettazione della domanda. Ricordiamo, infine, che dal momento della domanda all’erogazione effettiva del bonus potrebbero passare anche dei mesi: armiamoci di pazienza e attendiamo ciò che ci spetta.