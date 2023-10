Risparmiare con uno stipendio di 1.000 euro al mese si può: tutti gli accorgimenti necessari

Nonostante non sia per niente semplice è comunque possibile mettere qualcosa da parte anche se il guadagno mensile si aggira sui 1.000 euro. Ecco come fare

Cercare di risparmiare qualcosina ogni mese è il giusto viatico per ritrovarsi un gruzzoletto da poter utilizzare per far fronte a degli imprevisti o per poter concretizzare dei progetti futuri. Purtroppo allo stato attuale non sempre è possibile visto che tra inflazione e rincari lo stipendio mensile basta a malapena per soddisfare le esigenze primarie.

Con un po’ di astuzia e lungimiranza è però possibile riuscire ad ideare un piano di risparmio anche con uno stipendio da 1.000 euro al mese. Chiaramente è molto difficile, ma seguendo alcune importanti indicazione raggiungere questo obiettivo non è poi così utopistico come spesso si pensa.

I migliori consigli per risparmiare con uno stipendio di 1.000 euro al mese

La prima cosa da fare è fissare degli obiettivi concreti così da sapere esattamente cosa si intende ottenere. Al contempo è importante fare i conti con la realtà e mettere nel mirino ciò che nella pratica è davvero realizzabile. Il passo successivo è quello di apportare delle correzioni alla propria pianificazione finanziaria cercando di migliorarla con il passare degli anni.

Due sono i quesiti da porsi. Il primo è quello riguardante a ciò a cui si è disposti a rinunciare pur di raggiungere un traguardo a lungo termine. Il secondo sta nel ponderare se la decisione di inseguire la meta prefissata può avere un’incidenza tangibile sulla qualità della propria vita.

Se il desiderio di concretizzare qualcosa è più forte allora è bene andare avanti. E in che modo? Dividendo le spese tra quelle necessarie e tassative (bollette, affitto o mutuo), sacrificabili (come le uscite con gli amici o andare a cena fuori) e superflue. In questo modo si può mettere un maggior ordine nella propria vita e si può iniziare a capire bene quanto e come risparmiare.

Un modo efficace per tagliare sulle spese secondarie può essere quello di approfittare di sconti e offerte. Sono ormai molteplici le opportunità anche online in tal senso. Ciò però non deve diventare ossessivo. Ad esempio se si notano delle buone offerte in un supermercato che però non è proprio vicino casa allora sarebbe bene andarci una volta ogni tanto e fare un unico grande carico.

Recarsi lì ripetutamente può essere infatti deleterio per quanto concerne i consumi del carburante per la propria auto, a maggior ragione di questi tempi. In linea di massima comunque l’ideale sarebbe mettere da parte il 20% delle proprie entrate così da poter star tranquilli anche qualora dovesse presentarsi qualche emergenza.