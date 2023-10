Bollo auto: puoi avere uno sconto fino al 15% se paghi così: cosa aspetti?

Chi vive in determinate regioni d’Italia scegliendo una specifica modalità di pagamento può ottenere uno sconto del 15% sul bollo auto. Tutte le info

Il bollo auto è una delle tasse più indigeste per gli italiani. Una volta all’anno tutti gli automobilisti sono chiamati a pagarla e qualora dispongano di più mezzi devono farlo per ogni veicolo che possiedono. Esiste dal 1953 ed è una tassa a carico delle Regioni. Probabilmente solo il Canone Rai è più “odiato” dai cittadini del Bel Paese.

A prescindere dal grado di simpatia va pagata. Nel caso non si onori tale obbligo si va incontro ad una sanzione amministrativa commisurata al periodo di inadempienza dopo la data di scadenza. Quindi più tempo passa più l’eventuale contravvenzione può essere salata. Insomma meglio non scherzarci su.

In quali regioni c’è lo sconto sul bollo auto e cosa fare per ottenerlo

Ovviamente esistono dei casi di esenzione o di riduzione dell’importo da corrispondere come quello inerente i soggetti titolari di Legge 104 o chi possiede delle auto di interesse storico o elettriche. Per tutti gli altri non c’è “scampo” e non resta che scegliere tra le varie modalità di pagamento.

Tra le varie opzioni ci sono la piattaforma PagoPa, i punti vendita che aderiscono alla piattaforma PagoPa come Sisal, Lottomatica e Banca5, l’Aci interconnessa alla piattaforma PagoPa e la domiciliazione bancaria. Il metodo di versamento varia a seconda della Regione di residenza e alcune prevedono degli sconti per gli automobilisti che decidono di optare per la domiciliazione bancaria.

Ad esempio in Lombardia chi sceglie di pagare l’importo tramite il metodo sopracitato può beneficiare di uno sconto del 15% che corrispondono a 2 mensilità di bollo in meno. Non si tratta dell’unica Regione ad aver aperto ad una soluzione del genere. Anche in Campania è stata varata un’iniziativa piuttosto simile.

L’agevolazione per chi decide di saldare tramite domiciliazione bancaria è pari al 10% (poco più di una mensilità dell’intera tassa). Negli altri territori invece non c’è alcuna differenza e va necessariamente pagato il prezzo pieno. Andando nello specifico per aderire a questo tipo di pagamento in Lombardia è necessario presentare un mandato di autorizzazione dell’addebito presso la Regione entro le scadenze previste.

In Campania ci sono invece tre opzioni. La prima è inviare una email con il mandato firmato digitalmente all’indirizzo domiciliazione.tassauto@regione.campanaia.it. In alternativa si può consegnare la documentazione compilata alla propria banca o spedirla via posta all’apposito indirizzo preposto per l’espletamento della pratica.