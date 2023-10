I bonus previsti per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro: tutte le opportunità da sfruttare

Chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro ha diritto a numerosi bonus e agevolazioni. Ecco quali sono i più importanti da non lasciarsi scappare per nessun motivo

Avere la possibilità di poter contare su qualche bonus può far sempre comodo in questa fase caratterizzata da inflazione e continui rincari. Chi ha un ISEE basso che non va oltre i 15.000 euro può decidere tra una vasta gamma di agevolazioni così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Non tutti però sono a conoscenza di ciò che possono ottenere e ciò che invece necessita di un ISEE ancor più basso. Per fortuna sono diverse le iniziative in tal senso e in qualche modo vanno ad abbracciare un po’ tutte le categorie di cittadini, dai più giovani ai più anziani passando per le famiglie e i single.

I bonus a cui possono accedere i cittadini con ISEE più basso di 15.000 euro

Una delle misure di maggiore interesse a cui possono aderire coloro che sono ricompresi nella sopracitata situazione è la Carta Risparmio Spesa. Si tratta di un sostegno che ammonta a 382 euro mensili ed è gestito a livello comunale per le famiglie a basso reddito. Può essere affiancata da altri sostegni come la Social Card, ovvero la Carta degli Acquisti.

Per i ragazzi che hanno il desiderio di mettere un tassello importante per il proprio futuro c’è il Bonus prima Casa Under 36. In questo caso l’ISEE non deve andare oltre ai 40.000 euro, ma è fondamentale anche il fattore anagrafico. Può infatti accedere chi non ha superato i 36 anni. Ciò vale solo se non si hanno altri immobili e fino alla soglia dei 250.000 euro.

Quasi sulla stessa scia troviamo il Bonus Affitto 2023. Per chi non può ancora acquistare o comunque non è intenzionato a farlo è l’ideale. Il provvedimento prevede un sostegno al pagamento del canone di locazione per la durata di 3 mesi e un valore massimo di 1.500 euro fino ad esaurimento fondi. L’ISEE da non superare in questo frangente è di 17.415 euro.

Simile è il Bonus Affitto Giovani riservato agli under 31 con un reddito inferiore a 15.000 euro. Il Bonus Bollette è invece ciò che serve per contrastare la crisi energetica mentre il Reddito Alimentare riguarda le famiglie che si trovano in una condizione di povertà estrema. Tra gli altri bonus richiedibili e che possono dare una grossa mano ci sono inoltre il Bonus occhiali, il Bonus Trasporti, il Bonus Conto Corrente, l’Esenzione Canone Rai (che riguarda dei soggetti piuttosto specifici), il Bonus 18 anni, il Bonus Psicologo e l’Assegno di Inclusione.