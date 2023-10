Non sottovalutare il prurito: alle volte può essere sintomo di malattie più serie

Spesso si tende a prendere alla leggera i pruriti, ma in realtà in alcune circostanze possono nascondere delle problematiche ben più importanti

Quante volte ci grattiamo la schiena o altre parti del corpo in seguito ad un prurito improvviso? Probabilmente troppe, ma spesso nemmeno ci facciamo caso, compiamo questo gesto quasi inconsciamente. In realtà però in determinate circostanze sarebbe bene approfondire la questione.

Alle volte infatti i pruriti possono essere dei campanelli d’allarme di condizioni un po’ più ingarbugliate. Ragion per cui se si continua ad avvertire il disturbo sarebbe opportuno consultare un medico e cercare di capire cosa c’è realmente dietro.

Quando bisogna preoccuparsi del prurito: attenzione all’esantema

Un esempio in tal senso è l’esantema, ovvero un’irritazione cutanea con cause piuttosto variabili. Tra le sue caratteristiche peculiari c’è la insorgenza di piccole pustole e vesciche che causano irritazione e arrossamento della pelle. Le matrici possono essere di diversa natura e per questo una diagnosi accurata è propedeutica all’inizio di una terapia adeguata.

Tra le cause più comuni ci sono quelle relative alle malattie infantili come la varicella e il morbillo. La sua gravità dipende strettamente dalla durata e dalla diagnosi associata. Dunque solo grazie all’intervento del medico è possibile eliminare questo fastidioso disturbo. Qualora non sia associata ad altri sintomi come la febbre si può anche aspettare che scompaia in maniera naturale, in caso contrario è fondamentale il parere di una figura competente.

L’esantema può anche essere provocata anche da allergie, dermatiti, il fuoco di Sant’Antonio, mononucleosi, intossicazione da farmaci, esposizione a sostanze tossiche e malattie gravi come ebola, tifo e vaiolo. Ecco spiegato perché è quasi sempre necessario un parere medico. Essendoci tutte queste concause è difficile stabilire che si tratti proprio di esantema.

La logica conseguenza è che non esiste un’unica terapia per contrastare l’esantema. Alle volte basta passare che passi da sola, in altri è necessaria una cura antibiotica per debellare il virus e scongiurare ulteriori complicazioni. Per effetto di ciò è fortemente consigliata la vaccinazione contro alcune malattie esantematiche specialmente per i più piccini.

Molto dipende anche dalle caratteristiche delle macchie, in base a cui il medico indicherà il percorso da seguire per ristabilirsi prontamente. Il prurito seppur possa essere considerato una delle principali avvisaglie, non è di certo l’unica. Ci sono anche i brividi e la febbre, i dolori muscolari, la diarrea, l’affaticamento e la debolezza, la perdita di appetito, la tosse e la sensazione di malessere generale.