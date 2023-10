Gli astrologi ne sono certi, è questo il segno emotivamente più intelligente: scopri se è il tuo

C’è uno specifico segno zodiacale che secondo gli esperti in materia ha un’intelligenza emotiva superiore a quella degli altri. Ecco di quale si tratta nello specifico

Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche particolari che gli consentono di differenziarsi dagli altri. C’è chi più estroverso, chi è più timido, chi più autoritario e chi invece ha una spiccata intelligenza emotiva. Quest’ultima è una caratteristica rara, quasi unica. Consente di captare i cambiamenti d’umore e delle espressioni facciali quasi all’istante.

Inoltre, cosa ancor più importante, sanno sempre cosa dire in questi frangenti, il che non è proprio scontato. Secondo Raquel Roriguez astrologa di Nomadrs c’è un segno in particolare in grado di incarnare al meglio questa caratteristica. Andiamo a scoprire di quale si tratta e quali sono gli altri segni con questo genere di sensibilità.

Qual è il segno ha una miglior comprensione emotiva e per quali motivi

A spiccare sugli altri sono i Pesci che sono quasi sensitivi nella loro comprensione emotiva in base all’analisi della Rodriguez. Di primo impatto può sembrare che vivano al di fuori della realtà, ma invece sono molto sintonizzati sui sentimenti delle persone. Spesso addirittura anticipano i bisogni degli altri ancor prima che vengano espressi. Amano ascoltare il prossimo e sostenerli nei loro momenti di fragilità emotiva.

Il Cancro invece sente principalmente le proprie di emozioni e ciò gli consente di poter avere una buona comprensione di ciò che stanno attraversando gli altri. Trattandosi di un segno empatico ha una propensione particolare nel prendersi cura di coloro che lo circondano. Quindi non sorprende che sia tra i più intelligenti a livello emotivo dell’intero panorama zodiacale.

Al contrario di quanto si possa pensare anche la Vergine può essere inserita in questo novero. Solitamente questo segno è pignola e perfezionista, ragion per cui non è così perspicace nel riconoscere i sentimenti altrui. La Rodriguez ha comunque sottolineato che la Vergine ha un’empatia pratica che fa si che possano mostrare comprensione e cura verso gli altri attraverso atti di servizio.

Tra gli altri segni che spiccano da un punto di vista dell’emotività ci sono anche Bilancia, Sagittario e Scorpione. Insomma sono ben sei su dodici che hanno delle doti riconosciute per quanto concerne l’intelligenza emotiva. Dunque se anche il tuo segno è tra questi potresti aver maturato questa peculiarità senza averla sfruttata al massimo. Per fortuna non è mai troppo tardi e c’è sempre tempo per rimediare, anzi per cominciare.