Prima di notte di matrimonio, come la trascorrono i novelli sposi: le risposte che non ti aspetteresti mai

Secondo uno dei miti più comuni inerenti il matrimonio solitamente la prima notte ci si lascia andare ad una sfrenata passione sotto le coperte. A quanto pare però non è più così

Il matrimonio è il trionfo dell’amore. Molti passano una vita intera ad inseguirlo e poi quando arriva il grande momento si lasciano lecitamente travolgere da esso. Nonostante sia il coronamento di un sogno è innegabile che tolga tante energie fisiche e nervose e una volta conclusa la cerimonia può avvenire un lecito crollo fisico.

In realtà però secondo il più classico dei cliché matrimoniali bisognerebbe farsi trovare ancora in forze in vista di una notte di fuoco in cui suggellare il legame sottoscritto nel corso della giornata. Eppure nonostante la voglia e l’attrazione sempre meno coppie si lasciano andare al sesso durante la prima notte di matrimonio.

La prima notte di matrimonio si dorme: i risultati del sondaggio

A rivelarlo è un recente sondaggio svolto da Matrimonio.com sito dedicato al settore nunziale che fa parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide che ha espressamente chiesto ai propri seguaci il perché di questo cambiamento. Le motivazioni principali ovviamente sono da ricercare in ogni singola coppia, ma anche nella società che è profondamente cambiata negli ultimi 50 anni.

I dati d’altronde non lasciano spazio ad altre interpretazioni: l’81% delle coppie italiane intervistate ritiene che il sesso durante la prima notte di nozze sia un qualcosa di sopravvalutato e di antiquato. In molti concordano invece che è meglio passarla a dormire per recuperare le energie perdute nei giorni precedenti all’evento.

Anche alcuni promessi sposi hanno già ipotizzato questo scenario mettendo da parte qualsiasi attività sessuale. Anzi, il 18% ha aperto ad uno scenario decisamente in contrasto con la tradizione preferendo alla passione la compagnia di amici e parenti.

D’altronde a prescindere dai processi di mutazione sociale, il matrimonio è visto ancora come il momento in cui riunire gli affetti più cari, magari anche quelli che non si vedono da tanto tempo. Seppur si tratti di una percentuale esigua è comunque un trend da seguire attentamente per capire come si evolvono le abitudini delle persone.

Anche per quanto concerne le motivazioni il matrimonio non è più quello di prima. In passato era visto come come un punto di partenza per iniziare una vita insieme e avere dei figli. Attualmente invece secondo a quanto riportato dal sondaggio, si pronuncia il fatidico sì per fare un passo in avanti nella propria storia d’amore, formalizzare la propria relazione per i figli e per festeggiare con amici e parenti.