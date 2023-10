I segni zodiacali più fortunati in amore a novembre: quali troveranno l’altra metà della mela

L’Oroscopo di novembre 2023 ha in serbo diverse soprese in ambito sentimentale per alcuni specifici segni. Ecco in quali Cupido farà capolino nel penultimo mese dell’anno

Ottobre è di fatto già andato e con l’arrivo di novembre ci si inizia ad immergere in maniera definitiva nell’atmosfera lenta e cadenzata dell’autunno. Spesso questo mese viene visto con un po’ di scetticismo visto che arrivano i primi freddi e non ha date di spicco troppo attese dalla massa.

L’Oroscopo di novembre 2023 però ha in serbo delle importanti novità per diversi segni in particolar modo in ambito sentimentale. Se il tuo non è presente però non disperare, è solo questione di tempo. Le stelle sono come la vita girano sempre e ad una velocità impressionate. Dunque prima o poi il vostro momento arriverà.

I segni zodiacali che potrebbero trovare l’amore a novembre 2023

Andando per ordine l’Ariete dopo una fase decisamente complicata con diverse dure prove affrontate (alcuni hanno chiuso delle storie importanti) sono pronti a cimentarsi in nuove sfide. L’anima gemella è molto più vicina di quel che sembra, basta solo sapersi mettere in gioco.

Novembre è il mese della svolta anche per i Gemelli. Questo segno ha iniziato un nuovo cammino che però lo ha allontanato dal sogno di creare una famiglia. Al contempo però la persona amata resterà sempre al suo fianco. D’altronde in amore ha il pallino del gioco in mano: giocando la carta giusta tutto andrà nella direzione sperata.

Per quanto riguarda il Sagittario, dopo le difficoltà estive sembra essere giunto il momento propizio per trovare l’anima gemella. Non mancheranno flirt e avance e un messaggio in particolare vi farà battere il cuore. Il consiglio però è quello di non buttarsi a capofitto: meglio prendersi del tempo per fare la scelta giusta e trovare veramente la persona giusta.

Buone nuove anche per i Pesci che potrebbero finalmente trovare quel tanto ricercato “amore vero”. Per arrivare all’obiettivo però bisogna essere disposti a correre qualche piccolo rischio e a fidarsi della controparte. L’altra indicazione importante da seguire è quella di dare un taglio netto al passato accettando che non si può sempre cambiare il destino. L’amore d’altronde è dietro l’angolo e si deve essere predisposti ad accoglierlo.

Per gli altri segni l’amore sarà un fattore piuttosto altalenante a novembre. Tanti imprevisti per il Toro, mentre il Cancro dovrà fare i conti con l’emotività. Fase di stallo per la Vergine. Scorpione e Bilancia invece dovranno pensare un po’ a se stessi prima di rimettersi in carreggiata. Per Capricorno e Acquario nessuna novità in amore, ma al lavoro potrebbero conseguire dei successi piuttosto importanti.