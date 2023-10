Essere felici con poco: questi segnali zodiacali ci riescono davvero

Scopriamo quali segni zodiacali sono più inclini ad una vita semplice e non hanno bisogno di chissà che cosa per poter essere realmente felici

La felicità si nasconde nelle piccole cose. Un modo di dire che soprattutto al giorno d’oggi mette d’accordo davvero poche persone. Si tratta infatti di una questione di carattere, attitudine, personalità e umiltà. Secondo il parere degli esperti di astrologia alcuni segni zodiacali più di altri sono in grado di incarnare queste caratteristiche.

Non resta che capire quali sono e per quali motivi si conciliano meglio con questo stile di vita basato sulla sobrietà e sull’attribuire un valore importante alle cose semplici. In totale sono quattro e probabilmente alcuni di questi sono piuttosto insospettabili.

I quattro segni zodiacali che raggiungono la felicità con poco

Andando per gradi troviamo il Toro che ama spendere molto in oggetti che riguardano la cultura come ad esempio libri, film, musica e teatro. Al contrario non ama fare shopping per acquistare vestiti, belle auto e appartamenti sfarzosi. Meglio conservare i soldi per fare un bel viaggio quando gli impegni lo concedono.

Il Cancro invece al di là delle questioni meramente economiche preferisce seguire la sua strada e si accontenta di poco. Non ha voglia di superare i suoi limiti a prescindere da quali essi siano. Per effetto di ciò col tempo riesce a gestire le proprie risorse e le proprie pretese personali.

Fa sicuramente un po’ scalpore la presenza della Vergine in questo novero. La sua anima perfezionista e la sua voglia di dire la propria e difendere le sue posizioni non sembrano collimare con un’esistenza sobria e lontana dagli sfarzi. Al contempo quando non vuole fare qualcosa non la fa e non ha nessun rammarico nell’essersi persa qualcosa che magari per gli altri poteva essere straordinaria.

A chiudere il quadro dei segni che sono felici non aspirando alla luna c’è la Bilancia. Non ama per niente gli eccessi e fa dell’equilibrio uno dei valori cardine del suo modo di essere. A differenza della Vergine non è per niente una sorpresa, anzi magari sarebbe stato il primo segno a cui tanti avrebbero pensato.

Dunque, per chi crede fermamente nelle stelle, ecco un altro spunto di riflessione importante che può essere importante da conoscere. Magari prima di cimentarsi in una nuova avventura sapere se il proprio partner è incline alla semplicità può essere un indizio basilare per comprendere se il rapporto può durare o meno.